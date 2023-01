Behati Prinsloo i Adam Levine uchodzili za zgraną parę, do czasu, aż do mediów wypłynęły informacje na temat zdrady wokalisty. Gdy Prinsloo ujawniła, ze jest w trzeciej ciąży, okazało się również, że muzyk z popularnego zespołu Maroon 5 przez ponad rok miał romansować z influencerką, która opisała wszystko w nagraniu na TikToku. Jak donosi "Entertainment Tonight", była modelka Victoria's Secret już urodziła trzecie dziecko. Najmłodsza pociecha modelki i wokalisty dołączyła do starszych sióstr, sześcioletniej Dusty Rose i czteroletniej Gio Grace.

Behati Prinsloo urodziła. Levine trzecie dziecko chciał nazwać imieniem kochanki

Behati Prinsloo jeszcze na początku stycznia publikowała w mediach społecznościowych kadr w zaawansowanej ciąży, na którym pozowała w niebieskim bikini. Od tamtej pory modelka nie wrzuciła na Instagram nowych treści.

Jak poinformowało "Entertainment Tonight", rodzina modelki i wokalisty ponownie się powiększyła. Portal dodał, że ma potwierdzenie, według którego Behati jest już po porodzie.

Adam Levine i Behati Prinsloo są małżeństwem od 2014 roku i mieszkają z dziećmi w Kalifornii. Według doniesień, kupili okazałą posiadłość w Montecito, niedaleko Santa Barbara na początku tego roku, po tym, jak sprzedali poprzedni dom w okolicy Los Angeles za 51 milionów dolarów. Wygląda na to, że udało im się zażegnać kryzys. Modelka nie reagowała na wyznania kolejnych kobiet, które sugerowały mediom, że otrzymywały od wokalisty niestosowne wiadomości.

Szczęśliwi rodzice jak do tej pory nie skomentowali medialnych doniesień. Nie ma również pewności, co do płci. Fani natomiast zastanawiają się, czy najmłodszy potomek dostanie imię na cześć kochanki Levine, o co ten sam zabiegał.

