Księżna Kate od dawna jest ulubienicą Brytyjczyków. Rodacy cenią ją nie tylko za królewskie maniery, ale także niezwykłe wyczucie stylu. Panie chętnie inspirują się kreacjami żony księcia Williama. Ostatnio księżna i książę Walii wzięli udział w inauguracji kampanii Shaping Us, która ma na celu podniesienie świadomości na temat wyjątkowego znaczenia wczesnego dzieciństwa. Przyszła królowa Wielkiej Brytanii wybrała na tę okazję czerwień.

Księżna Kate w ognistej stylizacji. Rzadko decyduje się na tak odważny kolor

W poniedziałek 30 stycznia książę i księżna Walii wzięli udział w spotkaniu inaugurującym kampanię Shaping Us, które odbyło się w siedzibie Brytyjską Akademię Sztuk Filmowych i Telewizyjnych. Księżna Kate jak zwykle zachwyciła kreacją. Żona księcia Williama pojawiła się w eleganckim czerwonym garniturze. Krój spodni sprawił, że nogi przyszłej królowej Wielkiej Brytanii wydawały się jeszcze dłuższe. Księżna postawiła też na dodatki w tym samym kolorze, zamszowe szpilki i niewielką kopertówkę. Zestaw pochodzi z domu mody Alexander McQueen. Uwagę zwracały też okazałe kolczyki wykonane ze złota i masy perłowej. Z kolei delikatny makijaż i prosta fryzura perfekcyjnie podkreśliły urodę księżnej.

Książę William i księżna Kate Eddie Mulholland / AP / AP

Współpraca księżnej Kate z Shaping Us to nowe, długoterminowe przedsięwzięcie The Royal Foundation Centre for Early Childhood, której celem jest uczynienie wczesnego dzieciństwa jedną z najbardziej istotnych kwestii badawczych. Kampania będzie prowadzona przez księżną przy wsparciu szeregu osób znanych ze świata mediów, muzyki, nauki i sportu.

