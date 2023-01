Ida Nowakowska w tym tygodniu doznała poważnego urazu, do którego doszło w studiu "Pytania na śniadanie". Gwiazda zderzyła się z choinką, której to gałąź spowodowała uszkodzenie oka. Ten wypadek mógł mieć gorszy finał, na szczęście prezenterka szybko znalazła się pod okiem lekarza. Teraz Nowakowska wyznała, kiedy wróci do prowadzenia formatu.

Ida Nowakowska powiedziała, jak się czuje po wypadku w "Pytaniu na śniadanie"

Gwiazda TVP porozmawiała z "Super Expressem" i z zadowoleniem przyznała, że czuje się już dużo lepiej.

Antybiotyk bardzo mi pomaga, czuję się o wiele lepiej, na szczęście ten wielki ból mija. W poniedziałek idę ponownie do okulisty, więc będę wiedziała, czy erozja rogówki prawidłowo się goi.

Ida Nowakowska podkreśliła, że już we wtorek wraca do prowadzenia programu.

Tak czy inaczej wracam do "Pytania na śniadanie" we wtorek i nie mogę się doczekać spotkania z widzami i podziękowania za troskę!

Nieco wcześniej prezenterka opowiedziała gazecie, jak się czuje.

Na razie biorę silne antybiotyki i jestem pod opieką lekarza. Jest mi tak miło, że tak wiele osób się o mnie martwi i mnie wspiera. Dziękuję z całego serca za tyle ciepłych wiadomości z Polski i z zagranicy! To dodaje mi siły, otuchy i koi ból. Zrobię wszystko, by móc podziękować osobiście ze studia "Pytania na śniadanie" już w ten wtorek.

Cieszymy się, że Ida tak szybko wróciła do zdrowia.

