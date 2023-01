W warszawskim Multikinie odbyła się premiera komedii "Masz ci los!". Film w reżyserii Mateusza Głowackiego to opowieść o rodzinie, która zjeżdża się na pogrzeb dziadka. Podczas stypy okazuje się, że wraz ze zmarłym został pochowany wygrany kupon na loterii. To uruchamia całą serię zwariowanych zdarzeń. Na premierze filmu nie mogło zabraknąć odtwórców głównych ról: Soni Bohosiewicz, Izabeli Kuny czy Roberta Wabicha. My przyjrzeliśmy się stylizacjom wybranych celebrytów.

REKLAMA

Zobacz wideo Iza Kuna pokazała, jak tańczy na rurze. "Z jaką lekkością to robisz"

Rafał Rutkowski zabrał rodzinę na premierę filmu. Syn aktora to skóra zdjęta z ojca

Premiera "Masz ci los!". Kuna w prześwitach, Bohosiewicz z modnym garniturze bez rękawów

Na warszawskiej premierze pojawiła się Izabela Kuna. Aktorka brylowała na ściance w doskonałym humorze. Wymieniała nawet czułe spojrzenia i pocałunki z reżyserem Mateuszem Głowackim. Później pozowała także z koleżanką z planu Sonią Bohosiewicz. Odtwórczyni roli Haliny postawiła na czarną, koronkową sukienkę z dużą ilością prześwitów, która podkreślała jej figurę. Warto zwrócić uwagę także na uczesanie w stylu dawnego Hollywood. Do sukienki dobrała klasyczne czarne szpilki.

Izabela Kuna Fot. KAPiF

Sonia Bohosiewicz także postawiła na zachowawczą czerń, ale ograła ją bardziej modowo. Uwagę przykuwał obszerny kapelusz. Aktorka zestawiła go z oversizowym garniturem bez rękawów. Całkowicie zrezygnowała z dodatków, co zdecydowanie wyszło tej stylizacji na plus. Minimalizm z mocnym akcentem. Jesteśmy na tak.

Sonia Bohosiewicz Fot. KAPiF

Nie tylko Izabela Kuna całowała się na czerwonym dywanie przed filmem "Masz ci los!". Czułościami wymieniali się także Misiek Koterski i Marcela Leszczak. Celebrytka także postawiła na czerń, ale była zdecydowanie bardziej odważna. Na gołe ciało założyła skórzaną ramoneskę, a połączyła ją z modnymi spodniami z bardzo szerokimi nogawkami. Całość wypadła bardzo świeżo i zadziornie.

Marcela Leszczak Fot. KAPiF

Więcej zdjęć celebrytów z premiery filmu "Masz ci los!" znajdziesz w galerii na górze strony.

Misiek Koterski, Marcela Leszczak Fot. KAPiF

Marcela Leszczak nie jest zadowolona z obecnej wagi. Wszystko przez to