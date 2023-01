Rafał Rutkowski znany jest głównie z ról komediowych. Aktor wystąpił ostatnio w filmie Mateusza Głowackiego pod tytułem "Masz ci los!". Komedia opowiada o rodzinie, która na pogrzebie dziadka dowiaduje się, że ten przed śmiercią wygrał w lotto. Niestety, zwycięski kupon znajduje się w marynarce zmarłego. W obsadzie znaleźli się także Sonia Bohosiewicz, Izabela Kuna, Robert Wabich i Piotr Głowacki. Premiera produkcji odbyła się w poniedziałek 30 stycznia. Rafał Rutkowski pojawił się na niej z całą rodziną.

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Lewandowska o freestyle'u Idy w "Pnś". "Aż tak odpalić bym nie potrafiła"

Marina nie znała Szczęsnego, a Lewa nie lubiła piłkarzy. Tak poznały się gwiazdy

Rafał Rutkowski zabrał rodzinę na premierę filmu. Syn aktora to skóra zdjęta z ojca

Podczas premiery komedii "Masz ci los!" Rafał Rutkowski dumnie pozował u boku żony oraz dwójki dzieci. Aktor rzadko zabiera najbliższych na ścianki. Tym razem postanowił jednak zrobić wyjątek. Nie da się nie zauważyć, że syn artysty, Jakub, to kopia ojca. Odziedziczył po nim nie tylko urodę, ale także wzrost.

Rafał Rutkowski z rodziną KAPiF.pl / KAPIF.pl

Magda Gessler jak diwa na starym zdjęciu. Fanka: Myślałam, że to Alexis z "Dynastii"

Rafał Rutkowski poznał ukochaną w 2002 roku w Szwecji, gdzie występował gościnnie z teatrem Montownia. Magdalena Godlewska-Rutkowska samodzielnie wychowywała wówczas niespełna dwuletnią Maję. Między przyszłymi małżonkami nie od razu zaiskrzyło.

Los chciał jednak inaczej. Podczas powrotu promem do Polski Rutkowski wysłał przyszłej żonie wiadomość z podziękowaniami za pomoc z załatwianiem spraw za granicą. Odpowiedź Magdaleny mocno go rozbawiła i zaczęli ze sobą korespondować. Przez jakiś czas żyli w związku na odległość, jednak ostatecznie ukochana artysty zdecydowała się na przeprowadzkę do Polski. Rok później stanęli na ślubnym kobiercu i od 20 lat tworzą szczęśliwe małżeństwo. Doczekali się także wspólnego potomka, Jakuba. Aktor zapewnia jednak, że choć Maja nie jest jego biologiczną córką, łączy ich wyjątkowo silna więź.

Zdjęcia rodziny znajdziecie w naszej galerii.