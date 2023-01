Maryla Rodowicz to niezaprzeczalna gwiazda polskiej sceny muzycznej, a show-biznes zna od podszewki. Udzieliła setki wywiadów, ale dopiero w rozmowie z Matem Roobensem Ledwigiem dla Plotka zdecydowała się poruszyć nie tylko kwestie związane z karierą, ale i byłym mężem, którego przyłapała na zdradzie czy polityką partii rządzącej.

Zobacz wideo Cały wywiad z Marylą Rodowicz

Maryla Rodowicz: Chciałabym, by PiS przegrało wybory

Artystka od dwóch sezonów jest trenerką w programie "The Voice Senior", który emituje stacja TVP. Mimo to Maryla Rodowicz nie kryje swoich przekonań i wprost krytykuje politykę Prawa i Sprawiedliwości. Daleko jej do głoszonych przez partię postulatów i wprost przyznaje, że chciałaby, aby przegrali wybory.

TVP to jest reżimowa, rządowa telewizja. Artyści bojkotują festiwal w Opolu. Jest mały skład, w kółko te same nazwiska, na sylwestrowym koncercie też. Mi brakuje tej całej nowej generacji, tego młodego rzutu. (...) To jest przykra sytuacja, że rządzący doprowadzili do podziałów. Jak można być partią wiodącą i tak dzielić ludzi?! Dlatego bym chciała, żeby przegrali wybory.

Rodowicz nawiązała również do Andrzeja Dudy i jego wypowiedzi o LGBT+, w której stwierdził: "próbują wmówić, że to ludzie. To ideologia".

Najbardziej zabolały mnie słowa prezydenta, który powiedział, że ludzie LGBT to nie są ludzie. Jak można tak upokorzyć drugiego człowieka?!

Wprost przyznała, że jest za legalizacją małżeństw osób tej samej płci.

Myślę, że to przecież nikomu nie przeszkadza. No bo komu to może przeszkadzać?

Największy kompleks

Mimo wielu lat występów na scenie i życia w blasku fleszy, Maryla Rodowicz wciąż mierzy się z dużym kompleksem. W wywiadzie dla Plotka zdradziła, że nie lubi swojej twarzy.

Przepraszam, cały czas narzucam włosy, ale ja nie cierpię swojej twarzy, dlatego ją zasłaniam. (...) Zawsze miałam kompleks i jak oglądam jakieś swoje programy telewizyjne czy wywiady to cały czas narzucam włosy. To znaczy wiem, że muszę zwęzić swoją twarz.

Wywiad z Marylą Rodowicz Plotek exclusive

Niedobra matka

Maryla Rodowicz była również bardzo szczera w sprawach rodzinnych. Artystka wróciła pamięcią do lat, kiedy jej kariera nabierała największego tempa. Wtedy postawiła na muzykę, a jej rodzina była dopiero na drugim miejscu. W trakcie wywiadu zdecydowała się je przeprosić. To był wyjątkowy moment.

Byłam niedobra dla dzieci często, dlatego że wyjeżdżałam. Wybierałam karierę, wybierałam wyjazdy. Naprawdę żałuję do dzisiaj. Dzieci, przepraszam was.

Cały wywiad z Marylą Rodowicz dla Plotka obejrzycie w materiale przypiętym na górze strony. Usłyszycie w nim o spotkaniu wokalistki z królową Elżbietą II, o wynajętym detektywie, który potwierdził romans jej byłego już męża i o photoshopowych wpadkach.