Bracia Zdrójkowscy mają chłodne relacje. "Ciche dni przez ostatnie osiem lat"

Adam Zdrójkowski i Kuba Zdrójkowski są jednymi z najbardziej rozpoznawalnych bliźniaków w polskim show-biznesie. Początkowo panowie deptali sobie po piętach, jeżeli chodzi o karierę aktorską, ale w pewnym momencie dokonali własnych wyborów. Adam zaczął grać w "Rodzince.pl" i został konferansjerem. Kuba z kolei wybrał dubbing.

Adam i Kuba Zdrójkowscy mieli konflikt. Czas jednak uleczył rany

Adam Zdrójkowski dał się widzom poznać w popularnych produkcjach TVP. Oprócz tego aktor był znany z relacji z Wiktorią Gąsiewską, którą poznał na planie serialu "Rodzinka.pl". Jego brat Kuba także spełniał się jako aktor telewizyjny. Zagrał między innymi w "Magdzie M." czy "Londyńczykach". Okazuje się, że jednak w życiu prywatnym braci więcej dzieliło niż łączyło.

Kochamy się jak bracia, ale właściwie nigdy nie byliśmy przyjaciółmi. Mieliśmy ciche dni przez ostatnie osiem lat. Proponowałem wielokrotnie Kubie sparing na profesjonalnym ringu, ale na szczęście obyło się bez rozlewu krwi - wspomniał Adam Zdrójkowski w rozmowie z "Party".

Przez jakiś czas jednak nie mieli ze sobą kontaktu i postanowili kompletnie się do siebie nie odzywać. Nawet odobserwowali się na Instagramie, co w dzisiejszych czasach oznacza jedno - koniec relacji. Na szczęście czas załagodził stare rany i panowie postanowili zażegnać spór. Mimo że utrzymują ze sobą kontakt, to nie mogą się nazwać przyjaciółmi.

To były jakieś gówniarskie zagrywki, zupełnie bez sensu. Dziś jest już normalniej, ale to ciągle szorstka przyjaźń - przekazał Adam Zdrójkowski w rozmowie z "Party".

Dobrze, że Adam i Kuba Zdrójkowscy mimo różnic potrafią znaleźć wspólny język.