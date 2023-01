Koszulka za 200 tysięcy, spotkanie za 740. Te aukcje WOŚP były najdroższe

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w tym roku zbiera pieniądze na walkę z sepsą i wyposażenie szpitali w nowoczesny sprzęt diagnostyczny. Hasło 31. finału to "Żyj zdrowo w zdrowym świecie". Przypominamy aukcje, które przeszły do historii, bo były najdroższe.

Najdroższe aukcje w historii WOŚP

W tym roku licytacje zapowiadają się naprawdę świetnie. Przykładowo cena weekendowego wyjazdu "w magiczne miejsce w Europie" z Omenaą Mensah i Rafałem Brzoską wynosi ponad 280 tys. zł.

Wśród aukcji, które już osiągnęły zawrotne sumy, a jeszcze się nie zakończyły, są także zaproszenie na mecz od Igi Świątek czy wycieczka po Gdańsku z Donaldem Tuskiem. Za zaproszenie na mecz Igi Świątek na Roland Garros 2023, osobiste spotkanie i rakietę, którą wygrała Roland Garros i US Open 2022, trzeba już zapłacić minimum 260 300 złotych. A za wspólny spacer i obiad w Gdańsku z Donaldem Tuskiem kwota licytacji osiągnęła 151 100 złotych. A to jeszcze nie koniec! Trzymamy kciuki za jak najwyższe datki. Sprawdziliśmy, jakie rekordy licytacji padły w ubiegłych latach.

Dzień z Donaldem Tuskiem

W 2017 roku rekord należał do Donalda Tuska. Dzień z politykiem w Brukseli osiągnął zawrotną sumę 370 200 złotych. Co ciekawe, w ostatniej chwili doszło do niesamowitej sytuacji. Licytujący, który przegrał licytację o 100 złotych, zgłosił się do fundacji. Zaproponował, że wpłaci na konto WOŚP 370 tysięcy 100 złotych. Tylko po to, aby spotkać się w Brukseli z ówczesnym szefem RE. Donald Tusk zgodził się i tym samym dzięki jego aukcji konto WOŚP-u zostało zasilone kwotą 740 300 złotych.

Donald Tusk Instagram/@donaldtusk

Luksusowe auto od Radka Kotarskiego

W 2010 roku najdrożej została sprzedana aukcja Radka Kotarskiego. Dziennikarz i przedsiębiorca wystawił książkę i luksusowe czerwone Ferrari F430 F1. Całość została wylicytowana za kwotę 450 555 złotych.

Radosław Kotarski Instagram/@radekkotarski

Rolls-Royce od braci Collins

W 2019 roku najdroższa aukcja także dotyczyła auta. Tym razem bracia Collins wystawili Rolls-Royce’a, model Silver Shadow. Samochód trafił do osoby, która zapłaciła 211 211 złotych.

Rolls-Royce, model Silver Shadow Instagram/@braciacollins

Koszulka od Andrzeja Dudy

Najtańszą rzeczą, która została wylicytowana za astronomiczną kwotę, jest zdecydowanie koszulka Andrzeja Dudy. Prezydent wystawił sportowy T-shirt, który miał na marszu Nordic Walking w 2020 roku. Aukcja zakończyła się na kwocie 200 000 złotych.

Andrzej Duda Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Wyborcza.pl

Wspólne chwile z Robertem Lewandowskim

Piłkarz co roku wystawia na aukcjach WOŚP różne rzeczy. Najdroższy okazał się… jego czas. W 2019 roku spotkanie oraz lunch ze sportowcem zostało wylicytowane za 150 001,99 złotych.

;Konferencja prasowa pilkarskiej reprezentacji Polski w Doha Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

