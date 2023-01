Lisa Loring miała jedynie sześć lat, gdy dostała rolę w "Rodzinie Adamsów". Choć w postać Wednesday Addams mała aktorka wcielała się zaledwie przez dwa lata, to przez całe życie świat kojarzył ją z przerażającą i jednocześnie słodką dziewczynką, która miała słabość do nietypowych zwierząt domowych. Serial z udziałem zmarłej aktorki doczekał się dwóch sezonów i był emitowany w latach 60. ubiegłego wieku. To właśnie taniec Wednesday w wykonaniu Lisy Loring stał się inspiracją w hitowym serialu Netfliksa poświęconym córce Morticii i Gomeza Addamsów.

Nie żyje Lisa Loring. To jej ruchy zainspirowały serialowy hit Netfliksa

Informację o śmierci Lisy Loring przekazała jej bliska przyjaciółka Laure Jacobson za pośrednictwem mediów społecznościowych. Według informacji 64-latka przeszła poważny udar. Od tego momentu przy życiu podtrzymywała ją specjalistyczna aparatura. 28 stycznia podjęto decyzję o jej odłączeniu.

Z ogromnym smutkiem informuję, że nasza przyjaciółka Lisa Loring nie żyje. Cztery dni temu doznała rozległego udaru spowodowanego nadciśnieniem. Od trzech dni była podłączona do aparatury podtrzymującej życie. Wczoraj jej rodzina podjęła trudną decyzję o odłączeniu sprzętu, Lisa zmarła zeszłej nocy - napisała Laure Jacobson.

Śmierć znanej i cenionej aktorki została również potwierdzona przez jedną z jej córek, Vanessę Foumberg.

Odeszła w spokoju, trzymając obie córki za ręce - powiedziała Vanessa Foumberg magazynowi "Variety".

Lisa Loring urodziła się na Kwajalein na Wyspach Marshalla, a dorastała na Hawajach. Później zamieszkała w Los Angeles i rozpoczęła swoją karierę aktorską. Za sprawą serialu "Wednesday" dostępnego na platformie Netflix o losie Lisy Loring znów zrobiło się głośno w mediach. Zapomniana wówczas scena tańca z powrotem powróciła do pamięci widzów. Choreograficzny układ z hitu Netfliksa zawładną TikTokiem i innymi mediami społecznościowymi.