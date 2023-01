Mieczysław Hryniewicz należy do grona emerytów, którzy są zadowoleni z wysokości pobieranej emerytury. To zdecydowanie rzadko spotykana postawa w Polsce, gdyż wielu seniorów musi do niej dorabiać, aby móc uiścić podstawowe opłaty. Świadczenie aktora z "Na Wspólnej" natomiast pozwala mu na godne życie, o czym postanowił się szerzej wypowiedzieć w ostatnim wywiadzie.

Mieczysław Hryniewicz jest zadowolony z emerytury. "Nie rozumiem tego narzekania"

27 stycznia 2023 roku świętowaliśmy 20-lecie "Na Wspólnej". Kultowy serial stacji TVN nie odniósłby takiego sukcesu, gdyby nie grono doświadczonych aktorów, do którego należy Mieczysław Hryniewicz. Serialowy Włodek Zięba zarabia między innymi z bycia aktorem oraz ze świadczenia emerytalnego, które nie jest najgorsze. Aktor już pół wieku działa w swym zawodzie, a o emeryturze wypowiedział się w ubiegłym tygodniu dla portalu Jastrząb Post:

W kolejce narzekających moje miejsce jest na końcu. (...) Zawsze się dziwię, nie rozumiem tego narzekania na emeryturę, bo mam stosunkowo przyzwoitą emeryturę

Po czym dodał:

Dwoje aktorów nie narzekało na emerytury: Zosia Czerwińska i Mieczysław Hryniewicz. Zosi Czerwińskiej niestety emerytura już niepotrzebna... Kochana Zosiu... a ja nie narzekam i to jest fantastyczne

Wspomniana przez aktora Zofia Czerwińska odeszła w 2019 roku. W ostatnich dniach życia mogła liczyć na wsparcie Hanny Bieniuszewicz. Miała nie przeżyć operacji kręgosłupa. Kojarzymy ją z takich produkcji jak "Świat według Kiepskich", "Pierwsza miłość", "Czterdziestolatek" czy "Pianista".

