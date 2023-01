Ceny potraw i dań w restauracjach Magdy Gessler już nieraz budziły wielkie oburzenie. Słynna "jagodzianka grozy" z cukierni Słodki Słony była tematem gorących dyskusji podczas wakacji, a w okresie Bożego Narodzenia krytykowano słynną restauratorkę za wygórowane ceny dań na świąteczny stół. Tym razem gwiazda "Kuchennych rewolucji" promuje karnawałowe wypieki w cukierni Słodki Słony. Inflacyjne podwyżki nie ominęły także tego popularnego w Warszawie miejsca.

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Lewandowska zapytana o zarobki Kurzopków w "Pnś". Pokazała klasę

"Twoja twarz brzmi znajomo". Kolejna gwiazda to aktorka z serialu "M jak miłość"

Magda Gessler zaprasza na faworki. Przygotujcie się na spory wydatek

Magda Gessler na świętowanie karnawału zaprasza do swojej cukierni Słodki Słony na "najlepsze faworki na świecie". Gwiazda "Kuchennych rewolucji" już kilka dni temu, zdmuchując cukier puder z tych wyjątkowych wypieków, obwieściła światu, że handel karnawałowymi słodkościami rozpoczął się na dobre. Postanowiliśmy sprawdzić, ile kosztuje ta przyjemność. Cena tegorocznych faworków to aż 190 złotych za kilogram. Opakowanie 450 gr faworków w cukierni Słodki Słony kosztuje 90 złotych. Wygląda na to, że słodkie wypieki Gessler zawsze wiążą się ze słoną opłatą. Czyżby nazwa cukierni zawierała w sobie ukryty przekaz?

Kochani! Zapraszam was na najlepsze faworki w Warszawie, a może nawet w Polsce i na świecie? Wspaniałe, chrupiące, słodkie i wyśmienite! Idealne na świętowanie karnawału! Polecam wam bardzo gorąco - napisała Magda Gessler na Instagramie.

Więcej zdjęć znajdziesz w galerii na górze strony.

Co na temat ceny faworków w cukierni Magdy Gessler sądzą fani restauratorki? W komentarzach natychmiast rozpoczęła się ostra dyskusja i kilka osób wyraziło oburzenie "cenami z sufitu". Trzeba jednak przyznać, że wyroby cukierni Słodki Słony cieszą się ogromnym powodzeniem i klienci bardzo często są gotowi zapłacić więcej za wizytę w ekskluzywnym miejscu w centrum Warszawy i renomę wypracowanej przez lata cukierniczej marki.

190 złotych za kilogram? Sufit na łeb wam spadł.

Droga pani Magdo, bez urazy, ale najlepsze na świecie robi moja kochana mamusia.

Zupełnie nie rozumiem poruszenia cenami. Sprawa nr 1. Każdy ma wybór. Może kupić za 20 zł albo za 90 zł. Jak ktoś ma więcej to i na więcej go stać, to proste.

Byłam dziś w Warszawie i obowiązkowo rano zawitałam w Słodki Słony i były pączusie. Oczywiście najpyszniejsze.

Pakuje wszystkie faworki do wora i zabieram do Londynu - czytamy w komentarzach.

Lara Gessler o wysokich cenach produktów w cukierni mamy. "Za jakość się płaci"

Ceny wyrobów Magdy Gessler zawsze są tematem gorących dyskusji. Córka restauratorki, Lara Gessler, w 2019 roku w rozmowie z serwisem obcas.pl stanęła w obronie restauratorki i wyjaśniła, dlaczego wypieki jej mamy są tak drogie.

Ja nie mówię, że to nie kosztuje, ale zakładając, że ktoś mówi, że kosmiczną ceną jest zapłacenie 12 złotych za ciastko, które jest zrobione na miejscu, naprawdę z najlepszych składników, a potem pójdzie do jakiejkolwiek sieciowej kawiarni i też płaci 12 złotych za ciastko, które jest mrożone, albo było robione dwa miesiące wcześniej, to ja uważam, że to nie jest duża cena - powiedziała Lara Gessler w rozmowie z serwisem obcas.pl.

Lara Gessler dodała, że mimo cen wyższych niż w innych cukierniach w Słodkim Słonym nie można narzekać na brak ruchu i klientów. Przypomnijmy, że miejsce ulokowane jest na ulicy Mokotowskiej w Warszawie, gdzie mieszczą się najbardziej ekskluzywne butiki w mieście. Cena wynajmu lokalu w tak atrakcyjnym punkcie miasta jest z pewnością powalająca. Przy braku klientów cukiernia nie miałaby szansy się utrzymać.

Na zamówienia nie narzekamy, bo wydaje mi się, że żyjemy w czasach… Zaczynamy żyć w czasach, kiedy stawiamy na jakość (...). Dużo lepiej wziąć jedno ciastko, które będzie takie jak powinno i będzie wspaniale smakowało, niż niż napchać się kilogramem ciasta, które jest żadnej jakości - dodała.

Sandra Kubicka pokazała rozstępy na pupie. "Kocham moje tygrysie paski"

Zobacz też: "Królowe życia". Laluna świeci "tureckimi zębami". Pokazała je spiłowane przed założeniem licówek. Drastyczny widok