Lisa Marie Presley w bardzo młodym wieku stała się jedyną spadkobierczynią majątku po zmarłym ojcu. Dostęp do spadku otrzymała jednak, gdy skończyła 25 lat. W tym czasie wartość posiadłości Graceland wynosiła ok. 100 mln dolarów, do czego przyczyniła się wdowa po zmarłym muzyku, przekształcając ich dom w atrakcję turystyczną. Wówczas wydawało się, że córka Elvisa Presleya do końca życia nie będzie musiała martwić się o swoje finanse. Tak się jednak nie stało. W listopadzie 2022 roku wyszło na jaw, że Lisa Marie Presley miała długi w wysokości milionów dolarów. Za problemy finansowe gwiazdy rzekomo odpowiadał jej były menadżer biznesowy - Barry Siegel, który ponoć miał namówić ją do sprzedaży 85 procent udziałów w Elvis Presley Enterprises. O majątku piosenkarki ponownie zrobiło się głośno po jej śmierci. Wszystko za sprawą Priscilli Presley, która złożyła w Sądzie Najwyższym dokumenty kwestionujące rzekome poprawki w testamencie córki.

Priscilla Presley podważa testament Lisy Marie Presley

Na kilka lat przed śmiercią Lisa Marie Presley usunęła z testamentu matkę oraz menadżera biznesowego z funkcji powierników majątkowych na rzecz swoich najstarszych dzieci. Zatem jej pieniądze miałby przypaść Riley Keough i jej zmarłemu bratu Benjaminowi Keough'owi.

Priscilla Presley twierdzi, że o nowej wersji dokumentu dowiedziała się dopiero po śmierci córki. Podważa także autentyczność podpisu na ostatniej woli, twierdząc, że wydaje się niezgodny z jej zwyczajowym podpisem.

Wdowa po zmarłym muzyku twierdzi, że testament nie został potwierdzony notarialnie, a ona nigdy wcześniej go nie widziała. Należy tu też dodać, że dziedziczące po Lisie Marie dzieci otrzymały w spadku po mamie prawie cztery miliony dolarów długów. TUTAJ przeczytacie więcej na ten temat.

