Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, pod przewodnictwem Jurka Owsiaka gra od 1993 roku. Dzień finału zbiórki jest szczególny dla wielu Polaków, którzy jednoczą się, by wesprzeć szlachetny cel. W tym roku WOŚP grał pod hasłem: "Chcemy wygrać z sepsą!". Materiał na temat Orkiestry pojawił się w głównym wydaniu "Wiadomości" TVP i trwał ok. 13 sekund. Marta Kielczyk przekazała informację z kamienną twarzą.

"Wiadomości" TVP wspominają o finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wystarczyło im 13 sekund. Mniej niż rok temu

Wielka Orkiestra Świątecznej pomocy grała z Telewizją Polską 24 razy. Ostatni raz obszerny materiał na temat zbiórki zapoczątkowanej przez Jurka Owsiaka pojawił się w TVP w 2016 roku, po tym czasie telewizja przestała wspierać WOŚP, a inicjatywa przeszła do TVN. W zeszłym roku stacja poświęciła wydarzeniu jedynie 21 sekund. W tym roku jeszcze mniej. Prowadząca wydanie Marta Kielczyk wspomniała w dwóch zdaniach o trwającym 31. finale.

Trwa 31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która tym razem gra dla małych i dużych. To zbiórka pieniędzy na sprzęt do diagnostyki zakażeń. Wszystko pod hasłem: "Chcemy wygrać z sepsą!" - powiedziała prowadząca.

Dwa lata temu "Wiadomości" TVP wyemitowały 17-sekundowy materiał na temat 29. finału WOŚP. W przeszłości redakcja "Wiadomości" posunęła się do tego, by wymazywać charakterystyczne naklejki w kształcie serduszka z ubrań występujących w materiałach osób, co nie przeszło bez echa. W tym roku nie puszczono nawet krótkiego materiału ani nie pojawiło się żadne zdjęcie z finału. Ciekawe, co będzie za rok.