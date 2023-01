29 stycznia Maciej Kurzajewski skończył 50 lat. Z tej okazji razem z ukochaną Katarzyną Cichopek wybrali się kilka dni temu do Jordanii. Jednak w dzień urodzin prowadził już "Pytanie na śniadanie", gdzie został zaskoczony tortem i życzeniami. Urodzinowe wypady to już chyba mała tradycja u pary, wszak 40. urodziny aktorki "M jak miłość" spędzili w Izraelu. Wtedy też potwierdzili związek. Od tego czasu ich miłość kwitnie. Zakochani często publikują wspólne zdjęcia na Instagramie. Para prowadzi także wspólnie "Pytanie na śniadanie". Teraz wiadomo, kto wpadł na pomysł, aby połączyć ich w śniadaniówce. Zdradziła to Joanna Kurska.

Joanna Kurska zdradza, kto wpadł na duet Cichopek i Kurzajewski w "PnŚ"

Joanna Kurska od początku kibicowała związkowi pary. Gratulowała im, kiedy ogłosili związek na Instagramie, a także wspierała, gdy po fakcie wybuchły liczne afery i kontrowersje. W rozmowie z "Faktem" zdradziła, kto tak naprawdę wpadł na pomysł, aby aktorka i dziennikarz stworzyli duet w śniadaniówce TVP. Był to jej mąż, były prezes Telewizji Polskiej, Jacek Kurski. Dalej w rozmowie wypowiadała się w samych superlatywach o solenizancie.

Maciej to najlepszy obecnie na antenie dziennikarz sportowy, z przepięknym głosem, ciepłym uśmiechem i perfekcyjną dykcją. Byłam przeszczęśliwa (wtedy jeszcze jako widz), kiedy mój mąż zdecydował, że Maciek poprowadzi "Pytanie na Śniadanie", a jak świetnie się z nim pracuje, przekonałam się, gdy zostałam szefową tego programu. Maciek to profesjonalny dziennikarz, błysk i inteligencja. Życzę mu tylko pięknych chwil w życiu - mówiła Joanna Kurska.

Kto by pomyślał, że to Jacek Kurski zawodowo połączył tę dwójkę.