29 stycznia 2023 roku w programie śniadaniowym "Dzień dobry TVN" pojawiły się dwie panie, które zachwyciły nas swoim stylem. Jedną z nich była Anna Lewandowska, która zadały szyku w oversizowym, kremowym płaszczu. Żona Roberta Lewandowskiego w stonowanym zestawie wyglądała jak prawdziwa kobieta sukcesu. To nie koniec niespodzianek. Do formatu TVN-u przybyła także Renata Gabryjelska, która po latach wróciła do świata show-biznesu. Jej stylizacja to był strzał w dziesiątkę.

Anna Lewandowska i Renata Gabryjelska w kremowych płaszczach. Taka wersja klasyki to zawsze dobry wybór

Anna Lewandowska zaprezentowała w studiu bardzo klasyczny zestaw, na który składał się kremowy płaszcz i szerokie, szare spodnie. Dobrała do tego grubo pleciony, szary sweter zapinany na guziki w retro stylu oraz świetne botki z ostrym czubkiem. To nie koniec. Całość dopełniła naturalnym makijażem z podkreślonym okiem i ustami w kolorze nude. Jeżeli chodzi o fryzurę, to lekko podkręciła naturalnie proste włosy.

Renata Gabryjelska to z kolei klasa sama w sobie. Modelką i aktorkę możecie kojarzyć z serialu "Złotopolscy", gdzie odgrywała rolę niezapomnianej Ewy. Oprócz tego zdobyła także tytuł wicemiss na wyborach Miss Polonia w 1993 roku. 47-letnia Renata Gabryjelska w pewnym momencie zdecydowała się zakończyć dobrze rokującą karierę, żeby w pełni poświęcić się macierzyństwu i życiu rodzinnemu. Na szczęście wróciła po latach i teraz bardzo się cieszy z tego, że znów może sprawdzić się w roli modelki. Tak opowiadała o wielkim powrocie w "Dzień dobry TVN".

Ciało to wszystko pamięta. To jest "Pyk" i się dzieje magia. (…) Nie spodziewałam się, że ktoś dostrzeże we mnie potencjał, to duże zaskoczenie wrócić do modelingu w wieku 50 lat - podkreśliła.

Studio programu śniadaniowego TVN-u opuściła w przepięknym, wełnianym płaszczu w szlafrokowym stylu. Dobrała do niego skórzaną torbę i czarne okulary. Wyglądała bardzo elegancko i stylowo.

