Marianna Gierszewska w bieliźnie. Widać wszystkie skutki choroby

Marianna Gierszewska od dłuższego czasu mówi o swojej chorobie. Teraz zdecydowała się również pokazać jej skutki, czyli blizny. Nie po raz pierwszy widzimy podobne obrazy na jej Instagramie, ale pierwszy - w tak estetycznej i odważnej sesji.

REKLAMA

Polecamy: Marianna Gierszewska w bieliźnie pokazuje stomię i otwiera się na temat choroby. "Miałam poczucie, że moje ciało umarło"

Zobacz wideo "Fenomen" - dokument o WOŚP i Jerzym Owsiaku [ZWIASTUN]

Marianna Gierszewska łamie tabu. Poruszyła ważny problem

Marianna Gierszewska udostępniła poruszający wpis. Jej słowa dają do myślenia

Aktorka wielokrotnie dzieliła się z obserwatorami trudnymi przeżyciami związanymi z chorobą. Kobieta ma stomię i na swoim profilu na Instagramie edukuje ludzi. Tym razem zasugerowała, że wciąż uczy się akceptować siebie:

I uznanie tego jest także częścią procesu gojenia. Bo po co ty to robisz? Żeby było odhaczone? Żeby można było krzyczeć na Instagramie, że masz przepracowane? (...) Pracuję z własnym ciałem i duchem od ponad dekady i wciąż mam w sobie otwartość na dotykanie kolejnych warstw mojego lęku, niepewności i bólu…

Ba! Wciąż widzę części siebie, które się boją. Które pamiętają. Które nie ufają. Które nie znają. Które wolą nie czuć. To ja. To też ja. Zdrowienie jest drogą, która nie ma końca. To ścieżka, którą wybierasz codziennie. Codziennie dla siebie - podkreśliła.

Aktorka choruje na wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Aktorka żyje od lat z tym schorzeniem i mimo trudności w codziennym funkcjonowaniu, nie poddaje się i szerzy świadomość na temat m.in. stomii. Blizny związane z chorobą też nie są dla niej niczym wstydliwym, dlatego z dumą prezentuje je na swoim koncie na Instagramie.

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego i stomia - co to?

Stomia jelitowa to stworzone sztucznie na drodze operacyjnej połączenie jelita z powierzchnią skóry albo błony śluzowej. Wygląda to tak, że w powłokach brzusznych tworzony jest otwór, przez który fragment jelita wystaje ponad powierzchnię skóry. W przypadku Marianny Gierszewskiej wskazaniem do wykonania stomii było wrzodziejące zapalenie jelita grubego.