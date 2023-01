Dorota Gardias popularność zdobyła jako prezenterka pogody i dziennikarka. Od 2006 roku związana jest ze stacją TVN. Udowodniła, że jest kobietą wielu talentów. Przed laty wygrała dziewiątą edycję "Tańca z Gwiazdami" w parze z Andrejem Mosejcukiem, a niedawno zachwyciła swoim wokalem w programie "Mask Singer". Pogodynka ma także doświadczenie w modelingu i konkursach piękności. Od kilku dni chwali się w mediach społecznościowych fotografiami z wakacji na Cyprze. Obok tych zdjęć nie da się przejść obojętnie.

Dorota Gardias wygrzewa się na Cyprze. Kadry z wakacji zapierają dech w piersiach

Dorota Gardias wybrała się w podróż z córką. Swój urlop nad Morzem Śródziemnym chętnie relacjonuje na Instagramie. Na jej InstaStories nie brakuje pięknych widoków i krajobrazów, jednak to nie one robią największe wrażenie na internautach. Gwiazda TVN zachwyca świetną sylwetką, której nie powstydziłaby się niejedna modelka. Na najnowszych zdjęciach pozuje w jednoczęściowym stroju kąpielowym, w różowym kolorze. Co za figura!

Styczeń na Cyprze - napisała Dorota Gardias na Instagramie.

Dorota Gardias na Cyprze Fot. Instagram /dorotagardias

Dorota Gardias opublikowała nie tylko zdjęcia, ale również krótki filmik. Widać, że w pełni korzysta ze wspaniałej pogody i jak najwięcej czasu spędza na plaży. Wygląda na bardzo szczęśliwą.

Najnowsze zdjęcia i wideo spotkały się z pozytywnym odbiorem. Pod instagramowymi postami z wakacji można znaleźć mnóstwo pozytywnych komentarzy od fanów.

No i mamy polską wersję "Słonecznego patrolu". Pamela wymięka.

Figura bogini. Niesamowita. Wypoczynek ci służy Dorotko.

Afrodyta. Wyglądasz zjawiskowo - czytamy na Instagramie.

Szeroki uśmiech, który od kilku dni nie schodzi z twarzy Doroty Gardias świadczy o tym, że lot na Cypr okazał się strzałem w dziesiątkę. Czekacie na jej kolejne pocztówki z wakacji?