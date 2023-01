Blanka Lipińska ocenia nowe show z Bohosiewicz. "Było tak źle"

"Love Never Lies Polska" pojawił się na Netfliksie 25 stycznia i już budzi spore zainteresowanie. Maja Bohosiewicz zapewnia, że tym razem uczestnicy dostarczą widzom szereg nowych emocji. Blanka Lipińska obejrzała i się z nią zgodzi? Autorka erotyków zdradziła, co myśli o nowym show.

Blanka Lipińska ma przemyślenia na temat "Love Never Lies Polska"

Blanka Lipińska, korzystając z weekendowego odpoczynku zorganizowała sesję Q&A, podczas której zapytano ją o to, co w ostatnim czasie rozbawiło ją przez głupotę. Pisarka erotyków najwidoczniej wyjątkowo szybko zainteresowała się premierą "Love Never Lies Polska" i wraz z partnerem już pochłonęła cały sezon. Żartobliwie porównała go paradokumentów.

Było tak źle, że dziś z P.(dop. red. - partner Blanki Lipińskiej) łyknęliśmy cały sezon. Wspaniałe widowisko. My lubimy w weekendy ten rodzaj "masochizmu". Ostrzegam - wciąga bardziej niż "Trudne sprawy" - przyznała Blanka Lipińska.

Blanka Lipińska o show Bohosiewicz Instagram @blanka_lipinska

My również mieliśmy już okazję obejrzeć jeden z odcinków"Love Never Lies Polska". Niestety wykrywacz kłamstw, który ma sprawdzić prawdomówność par, wydaje się być jednym z minusów programu. Nie jesteśmy w stanie zweryfikować jego wiarygodności, a dodatkowo zadawane pytania są mało precyzyjne.

Finałowy odcinek pierwszego sezonu ukaże się na Netfliksie 1 lutego 2023 roku.

