Jacek Kopczyński i Patrycja Markowska zakończyli 15-letni związek z dala od mediów. Artystka jest już singielką i jak zapowiedziała w rozmowie z "Dzień dobry TVN", teraz skupia się na odpoczynku, a niebawem planuje serię akustycznych koncertów z ojcem, Grzegorzem Markowskim. Kopczyński zaczął za to nowy związek. Spotyka się z pisarką, Klaudią Kardas. Jak donosi "Na Żywo", para miała poznać się przez wspólnych znajomych. Zadebiutowali już razem na premierze spektaklu "Koszerne raz" w warszawskim Teatrze Kwadrat na początku grudnia zeszłego roku. Pisarka w rozmowie z Plejadą potwierdziła relację. Aktor na Instagramie opublikował nowe zdjęcie, jednak to nie nowa partnerka mu towarzyszy.

REKLAMA

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Liszowska z milionerem rozwiodła się w tajemnicy. Bohosiewicz wygadała, że urlop spędza z byłym mężem. Rozstali się po cichu

Zobacz wideo Taylor Swift rozstała się z Harrisem. Będzie nowy hit? Te gwiazdy przekuły złamane serce w największe przeboje

Kopczyński zareagował na doniesienia o rozstaniu. "Ile ty tych kobiet masz"

Jacek Kopczyński jak do tej pory nie zdecydował się na publiczny komentarz, na temat rozstania z Patrycją Markowską. Opublikował za to kadr na Instagramie z planu "M jak miłość". U jego boku można dostrzec blond piękność, nie jest to jednak jego nowa ukochana.

A w piątkowy wieczór… takie szykujemy niespodzianki - napisał aktor.

Były partner Patrycji Markowskiej do fotografii dodał kilka hasztagów: #aktorskieżycie, #serial, #praca, "fun.

W komentarzach fani śmieją się, że Kopczyński obraca się ostatnio w mocno sfeminizowanym towarzystwie:

Ile ty tych kobiet masz?!

Co za babiarz!

Tylko pozazdrościć...

Oczywiście kobieta obok Jacka Kopczyńskiego to - i owszem - jego partnerka, ale z teatru. Na zdjęciu widzimy aktorkę Hannę Turnau. Obserwatorzy aktora odnoszą się zaś również do tego, że na Instagramie chętnie i dość często publikuje kolejne fotki ze swoimi partnerkami zawodowymi - w tym takie z łóżka. Właśnie takie z Eweliną Kudeń z planu "M jak miłość" pokazał zaledwie tydzień temu.