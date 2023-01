Selena Gomez ma za sobą przeszczep nerki, który był spowodowany toczniem (choroba autoimmunologiczna, która atakuje organy wewnętrzne). Dawcą została jej wieloletnia przyjaciółka Francia Raisa. Oprócz tocznia i przeszczepu, do którego doszło w 2017 roku, artystka ze względu na tę chorobę musiała poddać się chemioterapii. Na jakiś czas zniknęła z mediów, by skupić się na powrocie do zdrowia. Teraz regularnie publikuje treści na TikToku i raczej nie spodziewała się, że nowe wideo aż tak wystraszy fanów. Już zdążyła rozwiać ich obawy.

Zobacz wideo Selena Gomez i jej Gracie naśladują aktorki serialu "Pełna chata"

Fani niepokoją się o Seleną Gomez. Wszystko przez drżące dłonie

Selena Gomez opublikowała na TikToku nowe wideo, na którym zaprezentowała fanom, jak wygląda jej pielęgnacja twarzy i ekspresowy makijaż. Uwadze internautów nie umknął fakt, że podczas prezentacji użytych produktów dłonie Gomez wyjątkowo mocno drżały. To spowodowało falę pytań o jej samopoczucie.

Pojawiły się i mniej przychylne opinie. Według nich Gomez miała być zestresowana prezentowaniem tajników makijażu, co ujawniło jej ciało. Artystka jest założycielką marki kosmetycznej Rare Beauty, a jej produkty cieszą się dużą popularnością. Pracując na sesjach i planach filmowych miała okazję podglądać sławnych wizażystów i uczyć się od nich trików. Jest więc mało prawdopodobnym, by odczuwała stres przed kamerą.

Gomez nie trzymała fanów w niepewności:

Trzęsą się [dłonie - przyp. red.] z powodu moich leków na toczeń - napisała w sekcji komentarzy na TikToku.

Warto zaznaczyć, że toczeń jest dosyć ciężką chorobą autoimmunologiczną. Wciąż nie udało się opracować leku, który mógłby skutecznie go zwalczyć.

W filmie dokumentalnym z 2022 roku, "Selena Gomez: My Mind & Me", gwiazda szczegółowo opisała walkę z toczniem. Dodała wówczas, że odczuwa bardzo mocny ból stawów. W wywiadach Selena Gomez podkreślała, że choroba autoimmunologiczna zmieniła jej spojrzenie na sprawy związane ze zdrowiem. Artystka bardzo mocno angażuje się w działania dotyczące ogólnej troski o kondycję psychiczną i fizyczną.

