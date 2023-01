Kilka dni wcześniej prowadzące "Dzień dobry TVN", Ewa Drzyzga i Agnieszka Woźniak-Starak na wizji przekazały widzom smutną wiadomość. Ujawniły wówczas, że zmarł ich bliski współpracownik, operator kamery Witold Szczepan, który z programem był związany od samego początku jego powstania. Paulina Krupińska i Daria Ładocha także pożegnały wspólnego przyjaciela. Ich posty rozrywają serce.

Krupińska i Ładocha pożegnały wspólnego przyjaciela

Paulina Krupińska opublikowała nostalgiczne zdjęcie, ale to jego podpis zwraca uwagę. Zaapelowała do fanów, by ci pogrążeni w codzienności, nie zapominali o podtrzymywaniu kontaktu z najbliższymi.

Na tamten świat nikt się nie spóźnia, a niektórzy są tam nawet przed czasem. Taki dzisiaj smutny i refleksyjny dzień. P.S. Zatrzymajcie się na chwile i cieszcie się spotkaniami z bliskimi - napisała prezenterka.

Daria Ładocha w mediach społecznościowych także zamieściła refleksyjny wpis. Na Instagramie opublikowała kadr z planu "Dzień dobry TVN" z Witoldem Szczepanem. Przyznała, że w piątek 27.01 odbyło się ostanie pożegnanie operatora, podkreślając, że pojawiły się prawdziwe tłumy żałobników.

Pożegnaliśmy Witka dzisiaj. Było pięknie i wzruszająco bo to cudowny człowiek był. Zatrzymałam się na chwilkę w tym pędzie życia i zastanowiłam się co jest w życiu ważne. Każdemu z was życzę kilku minut życiowej refleksji. Na warszawskich salonach zwanych eventami często nawet połowa ludzi nie przychodzi, co na pogrzeb naszego przyjaciela. Bo tak żył i tak odszedł. W wielkiej przyjaźni ze światem. Chciałabym tak umieć kochać ludzi i być kochaną. Żegnaj Wiciu. Spotkamy się jeszcze - opublikowała pożegnalne słowa szefowa kuchni.

Witold Szczepan zmarł 19 stycznia. O jego śmierci poinformowano dzień później. Rodzinie i bliskim składamy kondolencje.

