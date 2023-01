Agata Młynarska i Jurek Owsiak to starzy, dobrzy znajomi. Dziennikarka wspierała WOŚP od pierwszych Finałów, a z okazji 31. odsłony wielkiej, ogólnopolskiej zbiórki, pokazała archiwalne zdjęcia. Spójrzcie tylko na tę fryzurę!

WOŚP. Agata Młynarska wspomina pierwszy Finał

Agata Młynarska archiwalne fotografie pokazała na Instagramie. Zachęca do wpłat w 2023 roku i do grania z Orkiestrą:

Wyrosły kolejne pokolenia, uratowano tysiące istnień. Dlaczego warto grać w Orkiestrze? Bo pod jej sercem można się ogrzać. A to ciepło jest nam wszystkim potrzebne. Tu i teraz od 31 lat!! Można być przez chwilę najlepszą wersją siebie! Można zrobić coś fajnego, ot tak, dla innych! Można zmienić świat na lepsze. Można uśmiechać się i być wesołym, kolorowym, szalonym i czuć się potrzebnym. Można mieć wpływ! - zachęca.

Młynarska zadała też trudne pytanie wszystkim malkontentom, kwestionującym działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy:

Tym, którzy psioczą na WOŚP zadam pytanie - czy odmówicie ratowania życia komuś bliskiemu z waszej rodziny, waszemu dziecku, jeśli do ratowania jej/jego życia potrzebny będzie sprzęt Wielkiej Orkiestry?

Jak pewnie dobrze wiecie, w Polsce nie uchował się właściwie żaden szpital bez sprzętu sponsorowanego przez WOŚP. Na wszystkich oddziałach położniczych i pediatrycznych na większości maszyn naklejone jest charakterystyczne serduszko.

Na starych fotografiach z 1993 roku, kiedy odbył się pierwszy Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, widać Agatę Młynarską, która w stroju przypominającym harcerski mundurek wspiera Jurka Owsiaka. Nie mogło się obyć bez grzywki nakręconej na wałek i tony lakieru do włosów. Nic dziwnego - taka fryzura w latach 90. to był absolutny hit, a Agata Młynarska tylko podążała za ówczesnymi trendami.

W 1993 roku zbierano pieniądze na Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej w CZD w Warszawie. Sukces zbiórki (31 MILIARDÓW starych złotych) spowodował, że zdecydowano o przekształceniu jej w coroczne wydarzenie.

W 2023 roku WOŚP zbiera pieniądze na skuteczne i szybkie leczenie sepsy.

