Harry Styles po przerwie spowodowanej świętami i nowym rokiem wrócił do koncertowania. Artysta jak zwykle gwarantuje fanom show na najwyższym poziomie, jednak występy na żywo mogą się czasem nie obejść bez wpadek. Na szczęście wie, jak z nich wyjść z twarzą.

REKLAMA

Zobacz wideo "Nie martw się, kochanie" - o tym filmie jest głośno, ale nie z tych powodów, co powinno

Trzaskowski ma urodziny. Jest w wieku Dudy. Komorowski ma tyle lat, co Ridge

Harry Styles rozerwał spodnie podczas koncertu

Harry Styles jest niezwykle aktywny podczas koncertów. Muzyk biega, skacze czy tańczy na scenie i tak też było tym razem. Wykonując "Music for a sushi restaurant" nagle klęknął rozkraczając nogi, a jego skórzane spodnie pękły. Na jego twarzy widać było zdziwienie i lekkie zmieszanie całą sytuacją, jednak szybko zakrył się ręką i uśmiechnął w stronę publiczności. Wykonując kolejny utwór owinął się flagą, tak aby znów móc się swobodnie poruszać. Później przeprosił fanów rzucając przy tym tekstem, który stał się żartem w fandomie. Używał go już między innymi, kiedy poproszono go o zdjęcie koszulki lub jak usłyszał przekleństwa z publiczności.

Muszę przeprosić kilkoro z was, będących z przodu. To jest przedstawienie rodzinne. Wszystko w porządku? Przysięgam, że to nie jest część show. Ok? To jest rodzinne przedstawienie. A może jest? - mówił Harry Styles do publiczności.

Na nagraniach udostępnianych przez fanów można zauważyć, że Harry Styles zmienił później spodnie na nieco jaśniejsze.

Co ciekawe, na koncert tego wieczora wybrała się Jennifer Aniston, która jak artysta przyznał w jednym z wywiadów, była pierwszą celebrytką, w której podkochiwał się jako nastolatek.

Kto był pierwszym celebrytą, w którym się podkochiwałeś? - pytała Ellen DeGeneres podczas show w 2020 roku.

Myślę, że Jennifer Aniston - odpowiedział po chwili namysłu.

Dodatkowo internauci kiedyś porównywali ich stylizacje, czym aktorka czuła się zaszczycona. Dziś najwidoczniej sama jest fanką muzyka, bowiem na nagraniach widać, że świetnie się bawiła.

Harry Styles zagrał pierwszy koncert w Polsce. Wzruszający gest fanów