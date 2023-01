Doda i Dariusz Pachut od początku swojej relacji starają się na każdej randce robić coś nietypowego. Tym razem zakochani wybrali się do wietnamskiej restauracji, żeby podszkolić swoje umiejętności kucharskie. Okazuje się, że po tej wizycie już wiadomo, kto będzie u nich gotował w domu.

Doda zdradza kulisy teledysku z Pachutem. Nie szczędzili sobie czułości

Dodę i Dariusza Pachuta poniosło kulinarne szaleństwo. Tak się bawili na ostatniej randce

Widać, że para bardzo dobrze czuje się we własnym towarzystwie. Dowodem na to mogą być liczne relacje z podróży oraz wizyt w różnych miejscach. Tym razem Doda i Dariusz Pachut zakochani obrazem Wietnamu, który mogli ujrzeć podczas wakacji w tamtym miejscu, wybrali się na szkolenie kulinarne. Sekrety wietnamskiej kuchni stanęły przed nimi otworem. Choć zakochani mogli razem doświadczyć nauki różnych potraw, to jednak okazuje się, że zmian w ich domowym gotowaniu nie będzie.

Mysza się uczy tu elegancko wietnamskiej kuchni, chyba będzie zmiana kucharza w domu, co? - powiedział na InstaStory Dariusz Pachut.

Doda Instagram / Dariusz Pachut screen

Doda jednak szybko zepsuła jego wizję. Powiedziała, że zmian w domu nie będzie.

Nie. Będę ci podpowiadać później, jak będziesz robił. Na co Dariusz Pachut odpowiedział: Będziesz mi podpowiadać w kuchni, jak o czymś zapomnę? Okej.

Dobrze, że udało im się dojść do konsensusu w sprawie gotowania.