Julia Wieniawa jest jedną z najpopularniejszych aktorek młodego pokolenia i chociaż ma dopiero 24 lata może pochwalić się wieloma sukcesami. Na jej koncie znajduje się sporo ról filmowych, prowadzi też własną markę, a oprócz tego nie może narzekać na brak głośnych kampanii i sesji zdjęciowych. Rozpoznawalność przyniosła jej rola Pauli w "Rodzince.pl" i szeroko komentowany związek z Antonim Królikowskim. Od tego momentu zainteresowanie jej osobą wciąż rośnie.

Zobacz wideo Wieniawa zrobi karierę za oceanem? Jest jedno "ale"

Julia Wieniawa lansuje się w nowych okularach. Odmieniony wizerunek mocno przypadł jej do gustu

Julia Wieniawa na Instagramie zgromadziła ponad dwa miliony użytkowników. Internauci zaciekle śledzą jej życie zawodowe, ale również prywatne. Aktorka nie zawodzi swoich fanów, bo chętnie dzieli się swoją codziennością w sieci. Ostatnio pochwaliła się na InstaStories odmienionym wizerunkiem, a wszystko za sprawą nowych okularów. Fani natychmiast zasypali ją wiadomościami, w których dopytywali o problemy ze wzrokiem. Okazuje się jednak, że nie ma powodu do obaw.

Słuchajcie, dostałam miliard pytań, czy popsuł mi się wzrok i czy zaczęłam nosić okulary korekcyjne. Otóż nie (...). Kupiłam sobie okulary przeciwko niebieskiemu światłu. Będę je nosić w momencie, kiedy przeglądam telefon, oglądam telewizję albo czytam jakieś notatki na tablecie - zaczęła Julia Wieniawa na Instagramie.

Wygląda na to, że młoda artystka woli dmuchać na zimne. Nie od dziś wiadomo, że unikanie niebieskiego światła wpływa znacząco na poprawienie komfortu widzenia i zmniejsza ryzyko pojawienia się ewentualnych wad wzroku, w przyszłości. Nowy nabytek ma zatem zapobiegać, a nie leczyć. Dodatkowo celebrytka znalazła jeszcze dodatkowy aspekt przemawiający za noszeniem okularów. Chodzi o odmieniony wygląd. Stwierdziła, że teraz wygląda "fajniej". Co więcej, pokusiła się nawet o stereotypowe porównanie do sekretarki.

A przy okazji... jakiś taki fajny, nowy look. Sekretarka? - dodała Julia Wieniawa na Instagramie.

Na kolejnym InstaStories Julia stwierdziła, że w wersji z okularami jest jeszcze bardziej podobna do swojej mamy.

Wyglądam jak moja mama - podpisała zdjęcie na Instagramie.

