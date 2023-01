Waldemar Goszcz był aktorem i muzykiem, który zasłynął dzięki tytułowej roli w serialu "Adam i Ewa". Prywatnie był mężem Moniki Goszcz-Kłos i choć ich miłość nie przetrwała próby czasu, to doczekali się córki Wiktorii, którą wspólnie wychowywali. Niestety, kiedy dziewczynka miała zaledwie sześć lat, aktor zmarł w wypadku samochodowym, do którego doszło 4 stycznia 2003 roku. Sprawdziliśmy, czym dziś zajmuje się jedyne dziecko Goszcza.

Córka Waldemara Goszcza robiła karierę jako modelka

Wiktoria Goszcz wyrosła na niezwykle piękną kobietę. Nic dziwnego, że szybko stała się obiektem zainteresowania w branży. Córka Waldemara Goszcza podpisała kontrakt z jedną z agencji modelingowych, chodziła w pokazach mody, a nawet pojawiła się na okładce magazynu "Eclair Magazine".

Kariera Wiktorii Goszcz poszła w odstawkę, kiedy na świecie pojawił się jej pierworodny syn. Wtedy zaczęła publikować w mediach społecznościowych treści dotyczące parentingu. Pisała między innymi o depresji poporodowej czy problemach zdrowotnych dzieci.

Po porodzie wiele rzeczy uległo przewartościowaniu. Do tego stopnia, że z dnia na dzień postanowiłam wyrzucić moje badanie magisterskie do kosza i zacząć pracę od nowa - pisała Wiktoria Goszcz w jednym z instagramowych wpisów.

Jak możemy się dowiedzieć z jej wpsu na Facebooku, ukończyła psychologię, a zdobytą wiedzę wykorzystuje do tworzenia treści dla mam. Oprócz tego prowadzi sklep z odzieżą, akcesoriami do jogi i do dekoracji wnętrz.

Serialowa Ewa, Kasia Chrzanowska wspomniała Waldemara Goszcza