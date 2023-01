Choć Angelina Jolie i Brad Pitt nie są małżeństwem od 2019, sądowa batalia aktorskiej pary jeszcze się nie zakończyła. Zarzewiem konfliktu pary stał się spór o podział w opiece nad dziećmi, a także francuska winnica Château Miraval, którą kupili ponad dekadę temu. W styczniu 2021 roku Jolie sprzedała swoje udziały w firmie produkującej słynne wina, za co została pozwana przez byłego męża, który utrzymywał, że zrobiła to bezprawnie. Aktorka odpowiedziała kontrpozwem, przywołując wydarzenia z września 2016 roku. Oskarżyła Pitta o agresywne zachowanie wobec niej i dzieci podczas podróży prywatnym samolotem z Francji do Los Angeles. To właśnie ta sytuacja miała zadecydować o tym, że Angelina Jolie złożyła pozew o rozwód.

REKLAMA

Zobacz wideo Historia Angeliny Jolie i Brada Pitta

Gwiazdy, które zginęły w tajemniczych okolicznościach. Kurt Cobain to tylko początek

Angelina Jolie otrzymała ponad 100 stron dokumentów z FBI. To nie koniec

Angelina Jolie utrzymuje, że podczas feralnego lotu jej były mąż był pod wpływem alkoholu. Brad Pitt miał dusić jedno z dzieci, a drugie uderzyć w twarz. Aktorkę miał złapać za głowę i oblać piwem. Sprawa została przekazana opiece społecznej, a następnie zajęło się nią FBI. Agencja bardzo szybko umorzyła jednak postępowanie przeciwko Pittowi, co zaskoczyło jego byłą żonę. Jolie, aby zachować anonimowość, pod pseudonimem Jane Doe pozwała FBI o zlekceważenie sprawy, zarzucając agencji stronniczość.

Angelina Jolie otrzymała zgodę na wgląd w dokumentację FBI z zakończonego postępowania. Jak informuje "Daily Mail", pierwsze 100 stron raportu otrzymała na początku stycznia 2023 roku. Kolejna partia ma dotrzeć do aktorki pod koniec miesiąca. Jolie utrzymuje, że zależy jej na wznowieniu dochodzenia w sprawie przemocy, której miał dopuścić się jej były mąż, ponieważ chce otrzymać przeciwko niemu ochronę prawną.

"Rolnik szuka żony". Dom Kamili jak pałac. Sprawdziliśmy mieszkania innych uczestników

Z oświadczenia prawników aktora wynika, że Pitt nie przyznaje się do stosowania przemocy wobec członków rodziny. Zachowanie Jolie nazwali natomiast "grą medialną".