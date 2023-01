Tomasz Kammel jest dziennikarzem i prezenterem telewizyjnym związanym z Telewizją Polską od 1997 roku. Od 2008 roku współprowadzi poranny magazyn "Pytanie na śniadanie" (z przerwami). Widzowie kojarzą go również jako gospodarza popularnych programów rozrywkowych takich, jak: "Randka w ciemno", "To był rok!", "The Voice of Poland", "The Voice Kids" czy "The Voice Senior". Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie zobaczymy go w nowym teleturnieju TVP.

Tomasz Kammel dostał nowy program w TVP. Współprowadzącym znany prezenter

Jak podaje portal wirtualnemedia.pl Tomasz Kammel miał otrzymać propozycję poprowadzenia teleturnieju "To się w głowie nie mieści" opartego na zagranicznym formacie firmy FremantleMedia "Who knew?". Współprowadzącym ma być prezenter Radosław Brzózka, doskonale znany widzom Telewizji Polskiej z roli gospodarza w teleturnieju "Gra słów. Krzyżówka" czy programu popularnonaukowego "Jak to działa?".

"To się w głowie nie mieści" ma być na wstępnym etapie przygotowań. Nagrania powinny ruszyć pod koniec lutego, a teleturniej miałby trafić do ramówki wiosną. Na czym polega nowy program? W każdym odcinku nowego show TVP widzowie zobaczą zmagania dwóch drużyn. Uczestnicy będą mierzyć się z nietypowymi, zabawnymi pytaniami z różnych dziedzin. Format ma nie tylko bawić, ale i uczyć.

Co robią wydry morskie, kiedy śpią? Co może obrać czosnek w kilka sekund? To tylko niektóre z nietypowych pytań zadawanych w tym niecodziennym teleturnieju. Zabawny, wciągający, a zagadnienia łatwe do zapamiętania. To pewne, że z każdego odcinka wyniesiesz coś zupełnie nowego - tak opisywany jest program na stronie FremantleMedia.

Wybór prowadzących nie jest przypadkowy. Tomasz Kammel doskonale sprawdza się w roli gospodarza programów rozrywkowych, natomiast Radosław Brzózka jako pasjonat nauki potrafi w przystępny sposób objaśnić różnego rodzaju zagadnienia i ciekawostki. Mają zatem stworzyć duet idealny. Na razie nie wiadomo, na której antenie i w jakim paśmie program będzie emitowany. Jak dotąd Telewizja Polska nie potwierdziła tych doniesień.

