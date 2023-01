Wojciech Mecwaldowski ma rzadko spotykaną pasję. "Daje mi tyle radości, ile aktorstwo"

Wojciech Mecwaldowski promuje najnowszy film ze swoim udziałem, "Niebezpieczni Dżentelmeni". Z tej okazji rozmawiał z Odetą Moro na antenie Radia Złote Przeboje w audycji "Najlepszy Weekend". Aktor zboczył jednak z tematu w stronę swojej innej pasji, którą do zawodu, jaki wykonuje.

Wojciec Mecwaldowski ma rzadko spotykaną pasję

Układanie klocków dopiero w ostatnich latach przestało się kojarzyć wyłącznie z dziećmi. Duża w tym zasługa dorosłych, którzy coraz śmielej mówią, że lubią układać klocki - nie ze względu na dzieci, ale z powodu samej przyjemności, jaką im to sprawia. Wojciech Mecwaldowski należy właśnie do tej grupy dorosłych, dla których stworzono specjalne "dorosłe" zestawy do układania, na o wiele wyższym poziomie trudności, niż te przeznaczone dla dzieci.

Aktor w rozmowie z Odetą Moro wyznał, że jego miłość do układania klocków jest wyjątkowo silna - porównał ją wręcz do miłości do aktorstwa, którym zajmuje się profesjonalnie:

Jak dzisiaj wstałem, to miałem coś takiego w głowie, że nie mogę się doczekać, aż wrócę do domu i będę segregować te żołnierzyki! Lego mi daje chyba tyle radości, ile - mogę chyba porównać - ile daje mi aktorstwo, gdzieś się zatracam. Ale nie umiem układać tak dobrze, żeby robić to zawodowo. Jestem aktorem, jestem dobry w tym, co robię, wydaje mi się, że to jest dobra droga. Ale lego jest dla mnie fascynujące. Za każdym razem, jak widzę te klocki, to się tak cieszę i nie mogę się doczekać, aż będę układał - stwierdził.

Aktor ma w domu złożone i wciąż czekające na złożenie zestawy, o których marzą miłośnicy klocków. Wspomniał o Wieży Eiffla oraz o Titanicu. Sam układa w "pracowni" średniowieczny zamek, do którego niedawno dokupił dodatkowych żołnierzy.

