"Farma". Ruda przypomina "królową życia"? Dobrze się przypatrzcie. "Jak siostry"

Na początku stycznia wystartował drugi sezon "Farmy". Do najbardziej charakterystycznych uczestniczek zaliczyć możemy Natalię Drogowską, szerzej znaną jako Ruda. Fani zauważyli, że uczestniczka bardzo przypomina bohaterkę innego popularnego reality show. Panie zapozowały razem do zdjęcia. Widać ogromne podobieństwo.

"Farma". Ruda przypomina Adriannę Eisenbach

Fani już jakiś czas temu zauważyli, że Ruda z drugiej edycji "Farmy" jest bardzo podobna do Adrianny Eisenbach, jednej z bohaterek "Królowych życia". Niektórzy widzowie podejrzewali nawet, że Ada postanowiła wystąpić w show Polsatu. Same zainteresowane też to spostrzegły i pochwaliły się w sieci wspólnym zdjęciem. Różnią je jedynie tatuaże. Ciało "królowej życia" jest bowiem wytatuowane w ponad 96 procentach.

Jesteśmy podobne? Taka sama peruka, prawie tyle samo wzrostu, duże policzki, ten sam kolor oczu, ten sam rozmiar buta. Pierwszy raz się zobaczyłyśmy i wierzyć nam się nie chciało, że nasze ciała są prawie takie same - napisała na Instagramie Eisenbach.

Fani byli pod wrażeniem podobieństwa bohaterek reality show. Niektórzy sugerowali nawet, że powinny wykonać badania genetyczne.

Nawet nosy macie podobne. Powinnyście zrobić jakieś badania, czy przypadkiem nie jesteście spokrewnione.

Jak siostry. Podobno każdy ma swojego sobowtóra, tylko trzeba mieć szczęście, żeby go spotkać.

Oglądając "Farmę" i patrząc na Rudą, byłam pewna, że jesteście bliźniaczkami, tylko Ruda bez tatuaży… - czytamy w komentarzach.

