Zmiany w TVN są głębsze, niż tylko odejście Edwarda Miszczaka z funkcji dyrektora programowego. Jak informują Wirtualne Media, teraz z pracą żegna się jego zastępca do spraw online i dyrektor działu media, Piotr Ochalski. Jeśli ta zmiana ma na celu transfer do Polsatu, to wbrew pozorom nie nastąpi on wcale tak szybko.

Piotr Ochalski kończy pracę w TVN wraz z końcem stycznia. Nie potwierdza krążących plotek, jakoby otrzymał propozycję do Edwarda Miszczaka w sprawie przejścia do Polsatu. Nawet jeśli w plotkach jest ziarno prawdy, to i tak Polsat będzie musiał poczekać na byłego pracownika TVN - i to pół roku. Ochalskiego obowiązuje bowiem zakaz konkurencji po rozwiązaniu stosunku pracy z TVN.

Piotr Ochalski w ostatnich latach zajmował się rozwojem platformy streamingowej TVN Player.pl. Odpowiadał też za tworzenie treści TVN na potrzeby internetu w dziale TVN Emotions Studio. To ten odłam TVN odpowiada m.in. za treści w mediach społecznościowych stacji. Jak sam mówi podpytany przez Wirtualne Media, ma na oku kilka propozycji po odejściu z firmy-matki.

Mam kilka propozycji, nie tylko z branży mediów - zdradził w rozmowie z Wirtualnymi Mediami.

Kwestia jego przejścia do Polsatu jest wciąż otwarta. I nie jest to ścieżka, która nie została już przetarta przez innych. Edward Miszczak to oczywiście jeden z najgłośniejszych transferów do "konkurencji", przednim jednak sporo gwiazd zdecydowało się na rozwiązanie umów z TVN i przejście właśnie do telewizji Solorza. W polsatowskim "Tańcu z gwiazdami" występuje obecnie Izabela Janachowska, niegdyś prowadząca ślubnego show. Katarzyna Zdanowicz z TVN24 przeszła do "Wydarzeń" Polsat News. Karolina Gilon zaczynała w "Top Model" TVN, a obecnie prowadzi "Love Island" - najpierw w Polsacie, a teraz w TV4. A to przecież nie koniec.