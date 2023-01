Piotr Stramowski o intymnych scenach z Heleną Englert. "Ona jest jak pistolet"

Erotyczna "Pokusa" trafiła do kin już 27 stycznia. Za projektem stoją Maria Sadowska i Edyta Folwarska, która napisała książkę pod tym samym tytułem. Jak informuje producent Monolith Films, to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami opowieść o sekretach gwiazd sportu i show-biznesu. Dla Heleny Englert film był sporym wyzwaniem, bo młoda aktorka wystąpiła w wielu śmiałych scenach erotycznych m.in. w miłosnym trójkącie z Piotrem Stramowskim. Jak radziła sobie na planie?

REKLAMA

Zobacz wideo Cukierniczka Lara Gessler o tym, jak wybrać najlepszy pączek [fragment podcastu femiTALK]

Piotr Stramowski pokazał ukochaną. Kim jest blondynka, którą zabrał na premierę?

Piotr Stramowski o Helenie Englert w "Pokusie". "Ona się nie wstydzi, jest jak pistolet"

Helena Englert ma zaledwie 22 lata, ale z filmem miała już do czynienia jako dwulatka. W 2002 roku zagrała jako dziecko w "Superprodukcji" w reżyserii Juliusza Machulskiego. Trudno się dziwić, że zaczęła tak wcześnie - jej matką jest aktorka Beata Ścibakówna-Englert, a ojcem ceniony aktor, reżyser i profesor sztuk teatralnych Jan Englert. Helena w 2019 roku rozpoczęła studia w Nowym Jorku na Tisch School of the Arts, ale po wybuchu pandemii wróciła do kraju. Teraz studiuje na Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Ma już za sobą niejedną rolę w filmie, ale największą popularność przyniósł jej serial "Barwy szczęścia" emitowany na TVP2, gdzie wciela się w postać Angeli. "Pokusa" Marii Sadowskiej może być dla niej przełomem w karierze. Film pełen jest odważnych scen erotycznych. Aktorka musiała m.in. wystąpić w scenie miłosnego trójkąta z Piotrem Stramowskim i Andreą Preti. W jednym z ostatnich wywiadów Piotr Stramowski opowiedział o współpracy z aktorką.

Helena jest pierwszą tak młodą osobą, z którą grałem takie sceny, ale ona jest jak pistolet. Jest nie do zatrzymania, jest bardzo dobrą aktorką, taką silną, a zarazem wrażliwą. Świetnie sobie daje radę, nie potrzebowała niczyjej pomocy. Ona się nie wstydzi. Daje z siebie 100 procent. Bardzo dobrze pracowało się z Heleną, mieliśmy takie wzajemne zaufanie do siebie i scenariusza. Bił od niej profesjonalizm - powiedział w rozmowie z cozatydzien.tvn.pl.

Film miał już oficjalną premierę w Warszawie, na którą Piotr Stramowski zabrał nową ukochaną. Kim jest nowa partnerka aktora? To Natalia Krakowska, która ma bardzo nietypowy zawód - jest "specjalistką" od mózgu.

Więcej zdjęć Heleny Englert z premiery filmu "Pokusa" znajdziesz w galerii na górze strony.

Film powstał na podstawie książki Edyty Folwarskiej "Pokusa", wydanej przez wydawnictwo Pink. Co wiemy o powieści? Główna bohaterka to polski odpowiednik Carrie Bradshaw. To właśnie w rolę Inez wciela się na dużym ekranie Helena Enlgert.

Inez zawsze chciała być jak Carrie Bradshaw z serialu "Seks w wielkim mieście" – mieć szafę pełną markowych butów, świetną pracę i przystojnego faceta. Zamiast tego jeździ rozklekotanym starym autem, wynajmuje małe mieszkanie z jedyną przyjaciółką, którą ma i chwilowo jest bezrobotna. Kiedy, śpiesząc się na rozmowę o pracę w prestiżowym wydawnictwie, przez nieuwagę wjeżdża w czarne porsche panamera, myśli, że nic gorszego już jej nie spotka. Myli się. Właścicielem auta wartego pół miliona złotych jest bardzo przystojny i bardzo arogancki mężczyzna, który od razu postanawia uprzykrzyć jej życie. Ale z Inez, córką rybaka marzącą o karierze w Warszawie, lepiej nie zadzierać… - czytamy na stronie wydawnictwa.

Film na podstawie powieści porównywany jest z erotykiem "365 dni", napisanym przez Blankę Lipińską.

Piotr Stramowski wystąpi w popularnym show. Ujawnił swój ukryty talent

Zobacz też: Britney Spears nie daje znaku życia. Fani zaangażowali w sprawę policję. Nie uspokoiła ich