W styczniu Kylie Jenner była gwiazdą pokazu słynnego domu mody Schiaparelli, który otworzyl tegoroczny Tydzień Mody Haute Couture w Paryżu. Najmłodsza Kardashianka wprawiła wszystkich w osłupienie, kiedy na czerwonym dywanie pojawiła się w powłóczystej, czarnej sukni z ogromną głową lwa przymocowaną do prawego boku. Udostępnione przez nią zdjęcia zachwycają, nie da się jednak ukryć, że Kylie znowu przesadziła z Photoshopem.

REKLAMA

Zobacz wideo Kylie Jenner pokazała owoc swojej trzyletniej pracy. Tym razem postawiła na kosmetyki dla dzieci

Kylie Jenner znowu przerabiała zdjęcia? W rzeczywistości wygląda "odrobinę" inaczej...

Pewna tiktokerka porównała zdjęcia wykonane przez fotoreportera z tymi opublikowanymi przez Kylie. Jenner na wszystkich fotografiach wygląda znakomicie, ale na tych bez obróbki graficznej widzimy, że gwiazda, jak każdy śmiertelnik, posiada pory i nierówności na skórze. Celebrytka w programie graficznym wyszczupliła sobie także twarz, która na profesjonalnych zdjęciach wygląda na bardziej opuchniętą. Inny jest również kształt żuchwy.

Kylie Jenner TikTok

Kylie, jak jej cała familia, znani są z miłości do instagramowych filtrów i Phototoshopa. Gwiazda wielokrotnie została krytykowana za to, że w mediach społecznościowych promuje wyidealizowany obraz, który znacząco odbiega od tego, jak wygląda w rzeczywistości. Wszystkim siostrom oberwało się także za świąteczne zdjęcie. Kardashianki na rodzinnej fotografii wyglądały dosyć nienaturalnie, co natychmiast zauważyli internauci.

Każda pojedyncza linia szczęki jest obrabiana w Photoshopie i wygląda, jakby wycięto wam głowy i je wklejono.

Twarz Khloe jest całkowicie przerobiona w Photoshopie.

Wszystkie wyglądacie na przerobione w Photoshopie. Szczególnie Kim. Jak wklejona z innego zdjęcia - komentowali wzburzeni fani.

Która wersja Kylie Jenner bardziej przypadła wam do gustu? Ta saute, czy wyszczuplona i wygładzona w programie graficznym?