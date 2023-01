Informacja o rozwodzie Piotra Cugowskiego z żoną wywołała niemałe poruszenie. Okazuje się, że nastąpiło to już półtora roku temu. Co więcej, kilka miesięcy temu syn Krzysztofa Cugowskiego pozował do zdjęć już z nową ukochaną, Karoliną. Nie brakowało czułych objęć i wyznań.

Kim jest była żona Cugowskiego? Eliza Tokarczyk to zachwycająca dziennikarka

Zobacz wideo Krzysztof Cugowski w "TTBZ". "Koledzy żartowali, że syn załatwił mi robotę"

Piotr Cugowski z nową ukochaną. Zapozowała do zdjęcia w bikini

Informacje o rozwodzie syna w rozmowie z "Faktem" potwierdził Krzysztof Cugowski. Stwierdził, że bez zbędnego rozgłosu zakończył związek już półtora roku temu. Piotr Cugowski na Facebookowym profilu kilka miesięcy temu zamieścił zdjęcia z nową partnerką, Karoliną. W listopadzie udzielił też wywiadu Marcie Surnik z TVP i wyznał, że "jest lekarzem dusz, a Karolina lekarzem ciała". Okazuje się, że wybranka serca wokalisty jest z zawodu internistką.

Na zdjęciu, które zostało zamieszczone na Facebookowym profilu Piotra Cugowskiego widzimy go bez koszulki obok Karoliny, która zapozowała w bikini. To musiało być naprawdę romantyczne popołudnie.

Piotr Cugowski z partnerką Fot. schronisko-zwierzaki.lublin.pl screen

Para ma już na koncie też profesjonalną sesję fotograficzną na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie. Piotr i Karolina zapozowali z psiakiem, a fotografia znalazła się w kalendarzu. Dochód ze sprzedaży ma być przeznaczony na wsparcie schroniska.

Przypomnijmy, że Piotr Cugowski jest obecnie jurorem w kolejnej edycji programu "The Voice Senior". Obok niego na fotelach trenerów zasiadają: Maryla Rodowicz, Alicja Węgorzewska i Tomasz Szczepanik z grupy Pectus.

Piotr Cugowski nie ukrywa nowej narzeczonej: Często dawała mu buziaki, a on jej