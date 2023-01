Piotr Cugowski nie należy do gwiazd, które często i chętnie mówią o swoim życiu prywatnym. Z pewnością to wpłynęło na jeszcze większe zdziwienie, gdy okazało się, że artysta rozwiódł się z żoną.

Eliza Tokarczyk jest dziennikarką telewizyjną, była związana ze stacją Polsat News i przez publiczność kojarzona głównie z programem "Interwencja". Para pobrała się w 2008 roku.

Z czarownych wnętrz Archikatedry Lubelskiej młodych wyprowadzał potężny głos seniora muzycznego rodu Krzysztofa Cugowskiego, śpiewającego im Ave Maria, pisał o ich ślubie „Super express".

Choć nie są już razem, wspólnie wychowują 12-letniego syna. Chłopak także ma na imię Piotr. Niewiele osób pamięta, ale artysta zadedykował mu piosenkę.

Dla Piotra Juniora

W 2020 roku muzyk zadedykował swojemu dziecku bardzo osobisty utwór - "Takich jak my nie znał świat". Co więcej, Piotr Cugowski pokazał w teledysku rodzinne zdjęcia. W wywiadach przyznał, że to bardzo osobisty kawałek. Przeprasza w nim synka między innymi za to, że nie ma dla niego tyle czasu, ile by chciał.

Artysta wyznał, że to piosenka o relacjach z synem. Choć ze śmiechem dodał, że Piotrka Juniora bardziej od muzyki interesuje piłka nożna.

Jest świetnym piłkarzem. Kiedy mu ten utwór pierwszy raz puściłem, powiedział: „Fajnie, ale może napisz piosenkę, jak dobrze gram w piłę?". Trochę się podłamałem. Ja tutaj z emocjami na wierzchu, a ten mi o kopaniu. Ale to utwór naprawdę mi bliski", mówił w rozmowie z Onetem.

Piosenka znalazła się na płycie o bardzo dużo mówiącym tytule "40". Była to swego rodzaju spowiedź wokalisty z okazji okrągłych urodzin.

