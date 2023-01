Patrycja Markowska od lat była związana z Jackiem Kopczyńskim. Para w 2008 roku doczekała się nawet syna Filipa. Zarówno wokalistka, jak i aktor niechętnie mówią o życiu prywatnym. Od jakiegoś czasu w kuluarach mówiło się, że ich związek przechodzi kryzys. Markowska zapytana o problemy odpowiedziała jedynie enigmatycznie: Płaczę czasem w poduszkę (więcej na ten temat TUTAJ). Niedługo później w mediach pojawiły się artykuły, że para nie mieszka już razem i łączy ich jedynie syn. Teraz okazuje się, że aktor ma już nową partnerkę.

REKLAMA

Zobacz wideo Patrycja Markowska o synu i kryzysie w małżeństwie

Rubik poznał żonę podczas Miss Polonia, a Stuhr oświadczył się na studiach

To definitywny koniec związku Markowskiej i Kopczyńskiego

17 grudnia uśmiechnięty od ucha do ucha Jacek Kopczyński pojawił się na premierze spektaklu "Koszerne raz" w warszawskim Teatrze Kwadrat. Nie był jednak sam. Towarzyszyła mu brunetka, która tego dnia przywdziała dżinsową sukienkę i różowe szpilki z futerkiem. Wówczas nikt nie wiedział, kim jest tajemnicza kobieta. Teraz okazuje się, że to początkująca pisarka Klaudia Kardas - autorka jednego romansu pt. "Kokainowa księżniczka". Jej książka ukazała się październiku 2022 roku i przeszła bez większego rozgłosu.

Wygląda na to, że Jacek Kopczyński spotyka się z Kardas. Jak donosi "Na Żywo", para miała poznać się przez wspólnych znajomych. Na tym nie koniec. Tygodnik podaje, że autorka romansu imponuje aktorowi.

To było przypadkowe spotkanie w domu wspólnych znajomych. (...) Jackowi imponuje to, że Klaudia z jednej strony jest wrażliwa, a z drugiej twardo stąpa po ziemi. Oboje są dojrzali i po przejściach - zdradza osoba z otoczenia pary - czytamy.

Napisaliśmy do aktora, z prośbą by odniósł się do tych rewelacji. Do momentu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy jednak odpowiedzi. Bardziej rozmowna była za to Kardas. W rozmowie z Plejadą zdradziła:

Skoro gazety piszą, to raczej już tego nie ukryjemy. Tak, jesteśmy razem.

Opowiedziała też o relacji z aktorem.

Jacek jest wrażliwym, ciepłym mężczyzną. Daje mi dużo spokoju, którego nie miałam w dziesięcioletnim związku z poprzednim partnerem. Czuję się przy nim dobrze, sprawia, że zaczęłam się uśmiechać. Jest przede wszystkim dojrzały i świadomy swojej decyzji - czytamy.

Dodała też, że aktor "okazuje swoje uczucie na każdym kroku".