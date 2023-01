Piotr Cugowski nie należy do gwiazd, które chętnie pojawiają się na ściankach, czy mówią o swojej prywatności. Dopiero teraz na jaw wyszło, że muzyk po cichu rozwiódł się z żoną, Elizą Tokarczyk, z którą ożenił się w 2008 roku. Przypomnijmy, że w 2011 roku para doczekała się syna. Sam zainteresowany o rozwodzie nie opowiada, ale chętnie zrobił to za niego ojciec. Krzysztof Cugowski zdradził, że jego syn i synowa rozwiedli się już półtora roku temu. Co więcej, założyciel Budki Suflera przyznał, że poznał już nową ukochaną Piotra (więcej na ten temat TUTAJ). Jak donosi nasz informator, Piotr Cugowski przedstawił nową narzeczoną też większemu gronu. Nie obyło się bez publicznych czułości.

Piotr Cugowski z nową narzeczoną. "Widać, że są bardzo zakochani"

Piotr Cugowski już w listopadzie wspominał, że ma narzeczoną, która wówczas miała kibicować mu z widowni "The Voice Senior". Mimo że muzyk dawał znać, że układa sobie życie z nową partnerką, nikt nie znał żadnych szczegółów. Teraz okazuje się, że wybranką wokalisty jest lekarka. Jak donosi informator Plotka, kobieta nie szczędziła mu czułości podczas nagrywania jednego z odcinków "The Voice Senior", a on nie pozostawał na to obojętny.

Jest sympatyczną, otwartą kobietą. To bardzo elegancka pani doktor, przyjaźnie nastawiona do wszystkich. Gdy odwiedziła Piotra, usiadła na widowni i gdy tylko była okazja on podchodził i pytał, czy wszystko OK. Na korytarzach często dawała mu buziaki, a on jej. Widać, że są bardzo zakochani, wpatrzeni w siebie - usłyszeliśmy od pracownika "The Voice Senior".

Aż chciałoby się zanucić utwór "Miłość rośnie wokół nas" znany ze ścieżki dźwiękowej filmu animowanego "Król Lew" Walta Disneya. Na tym jednak nie koniec. Okazuje się bowiem, że nie tylko zakochani nawiązali nić porozumienia. Matka Piotra Cugowskiego też poznała jego nową wybrankę i polubiła ją:

Na nagraniu była też mama Piotra i panie zdecydowanie mają bardzo dobre relacje. Spędzały razem czas, widać, że się dogadują - zdradził Plotkowi informator związany z produkcją.

Myślicie, że zakochani niebawem pochwalą się wspólnym zdjęciem?