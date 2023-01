Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel sfinalizowali rozwód w ubiegłym roku i obydwoje układają sobie życie u boku innych partnerów. Gwiazda "M jak miłość" związana jest z Maciejem Kurzajewskim, a tancerz spotyka się z tajemniczą Dominiką, której dokładnych personaliów jak na razie nie zdecydował się zdradzić. Byli małżonkowie wychowują wspólnie dwójkę dzieci i, jak informuje "Rewia", to właśnie ze względu na nie Cichopek bardzo zależy, aby dorastały w szczęśliwej, patchworkowej rodzinie.

Katarzyna Cichopek chce zaprzyjaźnić się z nową wybranką byłego męża

Choć Marcin Hakiel nie pokazał twarzy nowej wybranki, w instagramowych postach często relacjonował chwile, które spędzają we dwójkę lub wspólnie z jego dziećmi. Wygląda na to, że świetnie czują się w swoim towarzystwie, co bardzo cieszy Katarzynę Cichopek. Jak dowiedział się tygodnik, aktorka chce nie tylko, aby jej pociechy dogadywały się z partnerką ich taty, ale ona sama także chciałaby znaleźć z nią wspólny język.

Chciałaby się z nią zaprzyjaźnić, by nie było niedomówień, dąsów i wzajemnych oskarżeń. Od dzieci słyszy wiele dobrego na jej temat i to ją cieszy - cytuje swoje źrodło "Rewia".

Informator tygodnika przekazał również, że Cichopek, ze względu na wykształcenie, zdaje sobie sprawę, że przyzwyczajenie się do takiego stanu rzeczy może trochę potrwać.

Kasia jest psychologiem, zna mechanizmy i wie, że to trudna sytuacja wymagająca czasu - dodaje.

Stworzenie patchworkowej rodziny nie zawsze jest proste, o czym boleśnie przekonało się kilka polskich gwiazd. W mediach głośno było m.in. o konflikcie Grzegorza i Mai Hyżych, którym ostatecznie udało się zakopać topór wojenny. O podziale w opiece nad dziećmi dużo mówi publicznie także Monika Mrozowska, która ma bardzo dobry kontakt z ojcami swoich pociech. Jak przyznała, z każdym dogaduje się w inny sposób, co wymaga od niej sporej elastyczności.