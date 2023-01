Obecnie śniadaniówkę prowadzi rekordowa liczba prowadzących. Należą do nich oprócz wspomnianej pary: Anna Kalczyńska i Andrzej Sołtysik, Dorota Wellman i Marcin Prokop, Małgorzata Ohme i Filip Chajzer, Agnieszka Woźniak-Starak i Ewa Drzyzga, Małgorzata Rozenek-Majdan oraz Krzysztof Skórzyński. Odkąd do programu dołączyła ostatnia para, wyświetlenia śniadaniówki są rekordowe. Mimo braku doświadczenia w prowadzeniu tego typu formatów, Małgorzata Rozenek-Majdan szlifuje warsztat i uczęszcza nawet do logopedy. Co natomiast wydarzyło się podczas odcinka z udziałem Pauliny Krupińskiej i Damiana Michałowskiego?

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Ohme o debiucie Rozenek w "DDTVN". Nie zgadza się z hejtem?

Krupińska w "Azja Express". Lewa zachwycona. Prezenterka sprowadziła ją na ziemię

Paulina Krupińska i Damian Michałowski tego się nie spodziewali. Fanka śniadaniówki skradła show

Prowadzący "Dzień dobry TVN" tym razem dyskutowali na temat codzienności mieszkańców blokowisk. W trakcie programu widzowie dzielili się swoimi doświadczeniami w tym zakresie.

Pamiętam, jak wpadałyśmy z koleżanką na pomysł, żeby być bliżej słońca, wjeżdżałyśmy na dach 10-piętrowego bloku, żeby się opalać.

Dziennikarz Oskar Netkowski natychmiast zareagował i wygłosił, że nie rekomenduje tego typu praktyk. Paulina Krupińska nigdy nie widziała, aby mieszkańcy sąsiedniego bloku opalali się na dachu. Z kolei Damian Michałowski dodał, że zdecydowanie częściej widzi mieszkańców machających z balkonu naprzeciwko studia "Dzień dobry TVN". Prowadzący spoglądając przez okna studia dostrzegli jedną z odważnych widzek, która właśnie wykonywała wspomniany gest. Wszystko zarejestrowała kamera. Zaskoczona Krupińska zareagowała następująco:

To są nasi widzowie, fantastyczni. Kochamy jak jesteście z nami

Screen z programu 'Dzień dobry TVN' Dzień dobry TVN

Paulina Krupińska namawia do rezygnacji z fajerwerków. Pokazała zdjęcia po wybuchu petard