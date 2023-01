Leo Messi to niekwestionowana gwiazda futbolu. Podczas zeszłorocznego mundialu udowodnił, że nie bez powodu jest najlepiej opłacanym piłkarzem świata. Zwycięstwo Argentyny ucieszyło go, tym bardziej że zapowiedział, że były to jego ostatnie mistrzostwa. Styczeń piłkarz postanowił spędzić z rodziną w górach. Wybrali się w Szwajcarskie Alpy. Antonella Roccuzzo to jedna z najsłynniejszych WAGs na świecie. Żona Leo Messiego cieszy się ogromną popularnością w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje ją ponad 32 mln internautów. Ukochana zawodnika PSG często dzieli się z fanami rodzinnymi kadrami. Rzadziej czyni to piłkarz. Jednak tym razem Messi opublikował serię zdjęć z żoną i synami.

Leo Messi w objęciach żony. Antonella pozuje w bikini

Leo Messi zawsze może liczyć na wsparcie rodziny. Na finałowym meczu Francji z Argentyną na trybunach dopingowała go żona, a także dzieci. Piłkarz poznał Antonellę jeszcze jako dziecko. Pobrali się w 2009 roku i wychowują trzech synów: dziesięcioletniego Thiago, siedmioletniego Mateo i czteroletniego Ciro. Na Instagramie piłkarz opublikował zdjęcia z zimowych wakacji. Rodzina szusuje na stoku, a także odpoczywa w drogim kurorcie, korzystając z udogodnień, jak ciepłe źródła. Na jednym zdjęciu piłkarz jest sam z ukochaną. Antonella ma na sobie neonowe różowe bikini i daje mężowi buziaka w policzek.

Rodzinne dni - napisał pod serią zdjęć.

Antonella Roccuzzo nie żyje tylko za pieniądze męża. Na tym zarabia

Antonella Roccuzzo to największa fanka talentu swojego męża. Często towarzyszy Leo Messiemu na trybunach, a także wspiera go w wygranych i przegranych. Miała zostać dentystką, jednak plany zmieniły się, gdy postanowiła przeprowadzić się do ukochanego do Hiszpanii. Obecnie jest nie tylko modelką i influencerką, ale też przedsiębiorczą bizneswoman.