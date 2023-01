Piotr Stramowski i Katarzyna Warnke na początku października ogłosili rozstanie. Para zgodnie oznajmiła na Instagramie, że "była to decyzja trudna, lecz konieczna, aby każdy z nich mógł na nowo budować swoje życie". Fanom aż trudno było uwierzyć, że to koniec jednego z najbardziej znanych aktorskich małżeństw w Polsce. Już jakiś czas temu pojawiły się plotki, że Stramowski zaczął budować nowe życie z tajemniczą blondynką. Aktor został z nią przyłapany podczas szybkiego wypadu na kebab na warszawskiej Saskiej Kępie.

Wygląda na to, że ich znajomość właśnie weszła na nowy poziom, bo Piotr Stramowski zabrał nową ukochaną na premierę filmu "Pokusa", a po wydarzeniu radośnie pałaszowali hamburgery w jednej z popularnych restauracji fast food. Aktor zdążył już zareklamować na Instagramie biznes ukochanej, za co mu serdecznie podziękowała. Kim jest Natalia Krakowska, nowa partnerka Piotra Stramowskiego? Jej zawód może was zaskoczyć.

Piotr Stramowski zabrał na premierę nową ukochaną. Kim jest Natalia Krakowska?

Nowa partnerka Piotra Stramowskiego, Natalia Krakowska, zajmowała się scenografią i współpracowała m.in. przy produkcji filmu "Fighter", gdzie Piotr zagrał jedną z głównych ról. Nowa ukochana aktora studiowała m.in. neurokognitywistykę na Uniwersytecie SWPS oraz biofizykę molekularną na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie prężnie promuje własny biznes w mediach społecznościowych. Jest "neuromentorką" i jak sama obwieściła, "pomaga w łamaniu schematów systemowych dla pełnego życia i prosperującej marki". Na TikToku i Instagramie udziela psychologicznych rad i opowiada o tym, jak działa ludzki mózg. Kobieta jest też samotnie wychowującą matką kilkuletniego syna, więc z pewnością będzie jej łatwiej nawiązać relację z córką Stramowskiego i Warnke.

Nigdy nie spodziewałam się, że samotne (/naprzemienne) wychowywanie dziecka potrafi wyzwolić tak wiele emocji z najgłębszych czeluści ciała. Nie wiedziałam, że mogę kochać tak mocno. Nie wiedziałam, że potrafię płakać tak bardzo. Nie podejrzewałem, że dam radę tyle rzeczy utrzymać. Sama - napisała na Instagramie.

Jaki stosunek do nowej partnerki Stramowskiego ma Katarzyna Warnke? Aktorka pojawiła się ostatnio w "Dzień dobry TVN", gdzie opowiedziała o sytuacji, w jakiej się znaleźli.

Powiem wam, że ja zawsze byłam jakoś podniecona wizją patchworku i wydaje mi się, że patchwork to jest zupełnie nowe pojęcie rodziny (...). Tutaj trzeba się pogodzić z nową rzeczywistością. Oczywiście życzę dla mojego dziecka kochanej macoszki i chcę, żebyśmy sobie przybijały piątkę na leżakach na wakacjach. I to nie jest tak, że to jest taki wysiłek mój w stosunku do tej sytuacji, tylko to jest moje marzenie - powiedziała.

