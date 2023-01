Katarzyna Sokołowska świętuje szóstą rocznicę związku. "Wyglądacie cudownie"

Katarzyna Sokołowska została mamą w wieku 49 lat dzięki metodzie in vitro. Część obserwatorów reżyserki pokazów negowała fakt, że Kasia zdecydowała się urodzić dziecko w tym wieku. Iwo Lew jest zdrowym chłopcem, od którego mama nie może oderwać wzroku. Szybko się rozwija, co możemy obserwować na Instagramie gwiazdy. Aktualnie Katarzyna ma jeszcze inny powód do radości.

REKLAMA

Zobacz wideo Martyna Kaczmarek o feminizmie w Kole Plotka

Syn Sokołowskiej ma pół roku. Coraz bardziej podobny do mamy? "Ma piękne oczy"

Katarzyna Sokołowska świętuje kolejny sukces. "Wszystkiego najlepszego"

Jurorka "Top Model" jest nie tylko kobietą spełnioną zawodową, ale i prywatnie. Jako mama półrocznego synka odnajduje się świetnie. Na co dzień wspierana jest przez partnera, którym jest Artur Kozieja - przedsiębiorca pochodzący z Karpacza. Para jest już razem sześć lat, o czym poinformowała Sokołowska na swoim Instagramie. Fani nie kryli zachwytu.

Kasiu wyglądacie cudownie!

Razem w pełnym składzie, teraz można brać garściami z życia, obfitości - tego Wam życzę i wszechświat

Wszystkiego najlepszego, następnych cudownych lat w miłości

Zakochani poznali się podczas... randki w ciemno! Katarzyna opowiedziała o tym wyjątkowym spotkaniu w rozmowie z Plejadą:

Artur bardzo się postarał, żeby mnie poznać i namówił do tego pośrednika, tak zwaną swatkę. Dopiero będąc w taksówce, poznałam imię osoby, z którą się umówiłam

Rok później dotarła do mediów informacja o ich związku. Tworzą razem zgrany duet, mimo początkowej obawy Artura o to, czy Katarzyna zaakceptuje jego córki z poprzedniego związku. Okazało się, że dla Sokołowskiej ten fakt nie stanowi problemu.

Katarzyna Sokołowska wyznaje: Poroniłam naturalną ciążę