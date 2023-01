O Gerardzie Pique od kilku miesięcy rozpisują się tabloidy z całego świata, a wszystko za sprawą głośnego rozstania z Shakirą. Piosenkarka odkryła, że kochanka męża była zapraszana do ich domu, kiedy ta pracowała, do tego chodziła w jej ubraniach i wyjadała jedzenie z lodówki. Mówi się, że za sprawą medialnej burzy, Clara Chia Marti usunęła wszystkie profile społecznościowe i zaszyła się w domu, pod którym całe dnie koczują paparazzi. Mimo to Pique nie ma zamiaru jej dłużej ukrywać.

Gerard Pique pokazał nową ukochaną

Mogłoby się wydawać, że po całym skandalu Clara Chia Marti będzie żyć w cieniu i długo nie pokaże się mediom, a przynajmniej na to wskazywały jej ostatnie decyzje. Gerard Pique jednak nie wytrzymał i w końcu opublikował ich wspólne zdjęcie. Na nowym selfie łatwo można zauważyć, że kobieta raczej nie jest podobna do Shakiry.

Reakcje na fotografię Pique i Clary były bardzo rozbieżne. W komentarzach zebrali kilka komplementów.

Piękne zdjęcie.

Nieźle jak na Twingo - czytamy w komentarzach.

Nikogo raczej nie zaskakuje, że pod zdjęciem przeważały głównie przytyki w stronę pary. Fani Shakiry czekają na jej kolejny ruch.

Ciesz się, póki to trwa. Twoje dzieci też mają Instagrama.

Nikt nie przebije Shakiry.

Czekam, aż Shakira opublikuje zdjęcie z innym chłopakiem - pisali internauci.

Co ciekawe, jeszcze kilka dni temu można było przeczytać, że Gerard Pique był widziany na meczu z byłą dziewczyną Cristiano Ronaldo, Iriną Shayk. Na nagraniu, które natychmiast obiegło sieć, można było dostrzec, że obejmowali się do zdjęcia.

