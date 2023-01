Teresa Lipowska jest jedną z bardziej rozpoznawalnych aktorek w Polsce. Na swoim koncie ma wiele różnorodnych ról w ponadczasowych produkcjach. Od ponad 20 lat wciela się w postać Barbary Mostowiak w kultowym serialu "M jak miłość". To właśnie z tym formatem widzowie kojarzą ją najbardziej. Aktorka w lipcu celebrowała 85. urodziny. Jakiś czas temu wyjawiła, że nie wyobraża sobie odejścia z serialu, bo uwielbia swoją pracę. Być może nie jest to jedyny powód. W niedawnej rozmowie zdradziła, jaką otrzymuje emeryturę. Kwota jest powalająco niska.

REKLAMA

Zobacz wideo Teresa Lipowska pojawiła się na Telekamerach. Zapytaliśmy ją o Witolda Pyrkosza

Gwiazdy narzekają na emeryturę. Piekarczykowi ZUS wyliczył 7,77 złotych

Teresa Lipowska o emeryturze. Zdradziła, ile dostaje

Emerytury gwiazd często wzbudzają poruszenie w mediach. Przed waloryzacją Maryla Rodowicz otrzymywała 1600 zł emerytury. Z kolei, jeśli Marek Piekarczyk zdecydowałby się na przejście na emeryturę, to dostawałby zawrotną kwotę 7,77 złotych. Teresa Lipowska już od jakiegoś czasu była wypytywana o to, jakiej wysokości otrzymuje świadczenie emerytalne. Aktorka starała się to utrzymywać w milczeniu. Jednak podczas wywiadu z Wideoportalem postanowiła uchylić rąbka tajemnicy i zdradziła kwotę. Zaznaczyła, że gdyby nie rola w "M jak miłość" byłoby jej ciężko się utrzymać.

Gdybym miała tylko emeryturę, to miałabym biedę. Natomiast jestem aktorką ciągle pracującą. (...) Ja mam małe potrzeby w tej chwili. I tak jak powiedziałam, gdybym miała tylko 2200 zł, to byłoby trochę ciężko, ale nie narzekam. Jestem optymistką, byle bym była zdrowa. To jest dla mnie najważniejsze - powiedziała.

Zdjęcia młodej Teresy Lipowskiej podbijają internet. Aktorka powalała urodą

Biorąc pod uwagę dzisiejsze realia oraz stałe podwyżki cen żywności i energii słowa Teresy Lipowskiej dają wiele do myślenia. A wy co o tym sądzicie? Zgadzacie się z aktorką czy uważacie, że przesadza, narzekając na wysokość swojej emerytury?