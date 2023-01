Jeszcze nie opadł kurz po zmianach w "Twoja twarz brzmi znajomo", a tu już kolejne duże zmiany w Polsacie. Edward Miszczak zadecydował, że program "Love Island. Wyspa miłości" nie będzie dłużej nadawany na głównej antenie. Widzowie mogą być mocno zaskoczeni.

Zobacz wideo Ewa Drzyzga o odejściu Edwarda Miszczaka z TVN-u. Obawia się o posadę?

Doda "miała bana" w TVN. Miszczak zabrał głos

Edward Miszczak przenosi "Love Island" z Polsatu do Czwórki. To początek zmian

"Love Island. Wyspa miłości" to brytyjski format, który sprawdził się na antenie Polsatu. Do tej pory zrealizowano sześć polskich edycji randkowego show. Prowadzącą jest Karolina Gilon. Wielu widzów z pewnością czeka już na siódmą odsłonę programu, ale teraz okazało się, że nowy dyrektor programowy postanowił go przenieść. "Love Island" nie zobaczymy już na głównej antenie Polsatu. Zamiast tego będzie emitowany w Czwórce.

Nowy sezon "Love Island" wzmocni wiosenną ofertę programową Czwórki. Jest to początek zmian zaplanowanych dla tej anteny. Szczegóły będziemy przekazywać wkrótce - powiedział Edward Miszczak w rozmowie z Pomponikiem.

Edward Miszczak Fot. KAPiF

To nie są jedyne zmiany, które obecnie są zaprowadzane w Polsacie. Największe zamieszanie wywołało niespodziewanie zwolnienie Katarzyny Skrzyneckiej z funkcji jurora w "Twoja twarz brzmi znajomo". W konsekwencji z show odszedł też Piotr Gąsowski. Wielu zastanawia się, co dalej z "Tańcem z gwiazdami", ponieważ przed laty to właśnie Edward Miszczak zrezygnował z tego formatu i program zniknął z anteny TVN.

Myślicie, że to dopiero początek zaskakujących zmian w Polsacie?

