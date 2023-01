Media rozpisują się o rozpadzie małżeństwa Piotra Cugowskiego i Elizy Tokarczyk. Już w listopadzie 2022 roku muzyk w "Pytaniu na śniadanie" zdradził, że przy nagraniach nowego sezonu "The Voice Senior" towarzyszyła mu narzeczona. Czy to oznacza, że na dobre zakończył poprzednią relację?

REKLAMA

Zobacz wideo Krzysztof Cugowski o "TTBZ". "Koledzy żartowali, że syn załatwił mi robotę"

Hadid długo ukrywała, że poprawiła nos. Khloe dziś żałuje jednego z zabiegów

Piotr Cugowski rozwiódł się już dawno temu

Choć sam Piotr Cugowski wstrzymał się od komentowania rozstania z byłą żoną, to we wszystkim wyręczył go ojciec. Krzysztof Cugowski w rozmowie z "Faktem" wyznał, że syn już półtora roku temu sfinalizował rozwód.

Bez zbędnego rozgłosu on się rozwiódł już z półtora roku temu. Jak się nie chce czegoś rozgłaszać, to nikt nic nie wie. Odbyło się to dyskretnie i najlepszym przykładem jest to, że to wyciekło dopiero po półtora roku. I on sam to odkrył, że ma nową panią. Jak się chce być dyskretnym, to można - mówił.

Przy okazji Krzysztof Cugowski zdradził, że już poznał nową narzeczoną Piotra Cugowskiego.

Poznałem jego nową narzeczoną. Oczywiście, w końcu siłą rzeczy muszę poznać - dodał.

Wygląda na to, że relacja jurora "The Voice Senior" i jego nowej ukochanej rozwija się w najlepsze. Media donoszą nawet, że Piotr Cugowski przedstawił ją ekipie show. Dodatkowo już mieli okazję zapozować do charytatywnego kalendarza "Artyści zwierzakom".

Myślicie, że Piotr Cugowski niebawem zadebiutuje na ściance z nową miłością?

Zobacz też: Krzysztof Cugowski ocenił Jacka Kawalca w Budce Suflera. Nie gryzł się w język [PLOTEK EXCLUSIVE]

Cugowski ma problemy z pamięcią. Zapomina tekstów na scenie. "Jestem bezradny"