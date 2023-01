Związek Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego od początku budził spore kontrowersje. Zakochani długo ukrywali się ze swoją miłością przed mediami. O głębszej relacji poinformowali dopiero podczas wspólnej wycieczki do Izraela, z okazji urodzin Katarzyny Cichopek. Teraz wybrali się w kolejną podróż. Tym razem postawili na inny kierunek. Polecieli do Jordanii. Para chętnie dzieli się relacjami za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wymieniają się czułościami w Jordanii

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski już nie kryją się ze swoją miłością. Wręcz przeciwnie. Dodają mnóstwo wspólnych zdjęć. Zakochani właśnie wybrali się na wycieczkę do Wadi Rum, czyli doliny w Jordanii, która leży wśród granitowych zbudowanych z piaskowca skał. Są to największe suche formy dolinne na terenie Jordanii. Krótkim nagraniem z wycieczki pochwalili się na Instagramie. Widać na nim, że Cichopek z telefonem w dłoni jest zaskoczona, gdy podbiega do niej Kurzajewski i wykonuje gest przypominający cmoknięcie.

Zakochani opatrzyli nagranie krótkim opisem:

Najlepszym sposobem, by w jeden dzień doświadczyć piękna Wadi Rum, jest kilkugodzinna wyprawa samochodem. Sprawdziliśmy i było obłędnie! - napisali na Instagramie.

Pod opublikowanym filmikiem pojawiły się liczne komentarze. Internauci wprost zasypali komplementami parę. Nie szczędzili miłych słów.

Ale piękne miejsce! Widać, że jesteście szczęśliwi. Przyjemnych chwil.

Super! Życzę udanej podróży. Powodzenia.

Cudownie, korzystać z życia, ile się da. Pięknie wyglądacie i z całego serca sto lat.

Świecicie szczęściem - czytamy w komentarzach.

To tylko nieliczne wpisy, jakie pojawiły się pod postem. Wy też zachwycacie się parą? Więcej zdjęć z wycieczki Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.