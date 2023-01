Shakira i Geragd Pique przez lata tworzyli wydawałoby się nienaganny związek. Doczekali się dwójki synów: Milana i Sashy. Do rozstania pary doszło w czerwcu 2022 roku. Okazało się bowiem, że piłkarz nie dochował wierności wokalistce. Początkowo Shakira nie wypowiadała się publicznie na temat rozstania. Do czasu. W styczniu wydała utwór skierowany prosto do piłkarza, jego nowej dziewczyny i teściowej. Media już jakiś czas temu rozpisywały się o napiętej relacji, jaka łączy piosenkarkę z Montserrat Bernabeu. Czara goryczy przelała się, gdy do sieci wyciekło nagranie, w którym teściowa atakuje Shakirę, a Gerard Pique biernie się temu przygląda. Teraz na jaw wyszło, z jakich powodów Montserrat Bernabeu zdobyła się na skandaliczny akt agresji.

REKLAMA

Zobacz wideo Plotek Shakira śpiewa z fanami diss na Pique. Przyszli pod jej dom

Wściekła matka Pique łapie Shakirę za twarz. Po sieci krąży szokujące nagranie

Shakira została zaatakowana przez teściową. Na jaw wyszły powody

Nagranie, w którym Montserrat Bernabeu złapała wokalistkę za twarz i uciszyła ją palcem, nie mogło obejść się bez echa medialnego. W sieci posypały się liczne nieprzychylne komentarze. Co więcej, tabloid "Look" postanowił nieco bardziej przyjrzeć się wzajemnej relacji Shakiry z teściową. Magazyn opublikował tekst poświęcony genezie niechęci Montserrat Bernabeu do byłej wybranki syna. Okazuje się, że powodów było sporo. Matka Gerarda Pique pochodzi z bogatych rodzin w Katalonii, przeszkadzało jej m.in. to, że Shakira była parę lat starsza od jej syna i nie pochodziła z rozpoznawalnej rodziny. To jeszcze nie wszystko.

Od początku postrzegała ją jako intruza. Wszystko jej w Shakirze przeszkadzało. To, że była starsza o dziesięć lat od jej syna, że była piosenkarką, bez względu na to, jakie odnosiła sukcesy, że nie była Katalonką, ani że nie pochodziła z rozpoznawalnej rodziny. To bardzo zamknięty krąg - zdradza redakcja "Look".

Jeśli ustalenia tabloidu "Look" okażą się prawdziwe, nie pozostaje nic innego jak współczuć piosenkarce, która przez wiele lat pozostawała w stanie konfliktu z Montserrat Bernabeu. Shakira wciąż mieszka w pobliżu teściowej. Co więcej, według doniesień ustawiła nawet na tarasie manekina w stroju przypominającym wiedźmę, który zerka w stronę domu matki piłkarza. Jednak mimo wszelkich niechęci ze strony obu pań żaden powód nie jest dobry, by dopuścić się aktu agresji.