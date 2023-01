24-letnia Jess Prinsloo i jej rówieśnik Craig McKinnon poznali się jeszcze w trakcie studiów w 2019 roku. Dwa lata później para zamieszkała razem. Pod koniec 2022 roku zakochani wybrali się na wycieczkę do Republiki Południowej Afryki, stamtąd pochodziła kobieta i na miejscu miała licznych krewnych. Podczas wizyty u rodziny Craig McKinnon zaplanował coś niezwykle romantycznego. W trakcie egzotycznego wyjazdu oświadczył się wybrance. Para cieszyła się narzeczeństwem jedynie przez trzy dni. Do wielkiej tragedii doszło w domu matki Jess Prinsloo.

Jess Prinsloo zmarła po zaręczynach. Pomyliła łyżeczki

Jess Prinsloo od dzieciństwa miała alergię na nabiał. Kobieta bardzo poważnie podchodziła do schorzenia i zawsze miała przy sobie strzykawki z adrenaliną. Jednak czasami zdarzało się, że mimo braku odpowiedniego oznakowania na etykiecie, dany produkt zawierał nabiał. W takim przypadku u Jess Prinsloo zazwyczaj występowała reakcja alergiczna, która najczęściej kończyła się pobytem w szpitalu. W trosce o narzeczoną Craig McKinnon również zdecydował się na odstawienie nabiału, by jego ukochana nie miała żadnego kontaktu z tego typu żywnością.

Niestety, podczas odwiedzin u matki dziewczyny doszło do tragedii. Jess Prinsloo piła herbatę, chciała dodać trochę cukru i przypadkowo użyła łyżeczki, która wcześniej znajdowała się w mleku. Spożycie tak niewielkiej ilości nabiału doprowadziło do poważnej reakcji organizmu. W ciągu kilku sekund doszło do wstrząsu anafilaktycznego, w związku z tym znacznie obniżyło się ciśnienie tętnicze krwi.

Jess Prinsloo została natychmiastowo przewieziona do szpitala. Niestety, kobieta zmarła. Na domiar złego to nie koniec przytłaczających informacji dla rodziny. Craig McKinnon musi zapłacić prawie pięć tysięcy funtów za specjalistyczne leczenie narzeczonej w RPA. Bliscy założyli na ten cel zbiórkę internetową.