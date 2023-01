Paulina Sykut-Jeżyna przygodę z show-biznesem rozpoczęła prawie dwie dekady temu. Najpierw wystąpiła w "Idolu", później została pogodynką, a kilka lat później prezenterką w "Must be the music". Od tamtego czasu jest wierna Polsatowi, co bardzo jej się opłaciło - dziś jest jedną z głównych twarzy stacji i od kilku sezonów prowadzi m.in. "Taniec z Gwiazdami". Celebrytka jest aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje ją 360 tysięcy użytkowników. Ostatnio coraz chętniej wraca wspomnieniami do dawnych czasów. Tak było i tym razem.

Paulina Sykut-Jeżyna pochwaliła się fotografią, na której jest nie do poznania. Fryzura zupełnie inna niż teraz

Paulina Sykut-Jeżyna nie ma problemu z tym, żeby pokazywać w sieci swoje stare zdjęcia. Ostatnio opublikowała na Instagramie ujęcie wykonane ponad 20 lat temu. Trzeba przyznać, że od tamtego czasu nieco się zmieniła. Gwiazda Polsatu stawiała wówczas na krótkie włosy w ciemnym kolorze. Tak się wtedy prezentowała:

Paulina Sykut-Jeżyna przed laty Fot. Instagram /paulinasykutjezyna

Paulina Sykut-Jeżyna przez jakiś czas była też blondynką

Gwiazda Polsatu w kontrze do fotografii, na której ma krótkie czarne włosy, pokazała też swoje zdjęcie, kiedy na jej głowie gościł chłodny blond. Miała wtedy dużo jaśniejsze kosmyki niż aktualnie. Tak podpisała post:

Kiedyś było się też blondynką - czytamy na Instagramie Pauliny Sykut-Jeżyny.

Prezenterka często eksperymentuje z kolorem włosów, ale od jakiegoś czasu upodobała sobie odcienie jasnego brązu. W przeciwieństwie do fryzury sprzed lat teraz rzadko decyduje się na ostre cięcie. Co prawda, chętnie korzysta z usług fryzjerskich, czym często chwali się w mediach społecznościowych, ale stawia głównie na pielęgnację i odżywianie. Dzięki temu może pochwalić się niezwykle zadbanymi kosmykami.

Paulina Sykut-Jeżyna Fot. Instagram.com/paulinasykutjezyna

